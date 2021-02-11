高鑫CEO：社區團購不打價格戰

林小海表示，高鑫零售將會加大與阿里的深度合作，包括與阿里共同進行社區團購，預計今年度業務仍會達高單位數的增長。林小海提及，生鮮電商業務方面，大賣場起步較早，透過與阿里的合作，目前的發展成行業的「第一梯隊」。

大潤發線上業務佔比達24%

他又指出，雖然疫情後不少生鮮電商和社區團購公司獲得更多融資，但他認為零售行業以「燒錢」的方式營運並不能長久發展，因此不會為業績增長而加入價格戰。截至今年3月底，高鑫零售旗下品牌「大潤發」線上業務佔比達24%，當中生鮮訂單佔線上訂單的一半。

利用線下現有供應鏈 成本可控

林小海續稱，大賣場自營的社區團購「飛牛拼團」將由以往追求規模戰略轉至聚焦商品、服務品質和產品升級，並期望能夠成為業界第一個實現盈利的社區團購。他解釋稱，集團利用線下現有供應體系為線上提供商品及供應鏈服務，不需要為用戶增長投入大量營銷費用，當中的投入成本可控。