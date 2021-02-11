高鑫CEO：社區團購不打價格戰

【明報專訊】近月內地不少巨頭搶攻社區團購，高鑫零售（6808）去年被阿里收購後，亦加大拓展線上業務，並作為阿里社區團購的供應鏈。高鑫零售首席執行官林小海昨日表示，社區團購於疫情下迎來爆發期，各零售商加大投資，但消費者並沒有增加，造成行業的失衡。他更認為，「燒錢」的方式經營社區團購未能長遠發展，並無意加入價格戰。
林小海表示，高鑫零售將會加大與阿里的深度合作，包括與阿里共同進行社區團購，預計今年度業務仍會達高單位數的增長。林小海提及，生鮮電商業務方面，大賣場起步較早，透過與阿里的合作，目前的發展成行業的「第一梯隊」。
大潤發線上業務佔比達24%
他又指出，雖然疫情後不少生鮮電商和社區團購公司獲得更多融資，但他認為零售行業以「燒錢」的方式營運並不能長久發展，因此不會為業績增長而加入價格戰。截至今年3月底，高鑫零售旗下品牌「大潤發」線上業務佔比達24%，當中生鮮訂單佔線上訂單的一半。
利用線下現有供應鏈 成本可控
林小海續稱，大賣場自營的社區團購「飛牛拼團」將由以往追求規模戰略轉至聚焦商品、服務品質和產品升級，並期望能夠成為業界第一個實現盈利的社區團購。他解釋稱，集團利用線下現有供應體系為線上提供商品及供應鏈服務，不需要為用戶增長投入大量營銷費用，當中的投入成本可控。