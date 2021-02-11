國泰美元債獲超購4.875厘定價

是次發行的美元債年期5.25年，規模為6.5億美元（約50.7億港元），亦較原本所指5億美元為高。國泰昨日收報6.62元，跌0.15%。

傳撤加爾各答航線

另外，《每日電訊報》引述消息人士稱，國泰前日已決定放棄營運香港來回印度加爾各答的航權，於加爾各答的員工已終止合約。這條航線原本由港龍營運，去年3月因疫情停飛，及至去年10月國泰重組，宣布港龍停運，港龍航權因此需要交出，再重新讓航空公司申請。報道稱，國泰未有直接回應是否已放棄加爾各答航線，但表示集團將保持靈敏，在旅遊市場復蘇時繼續尋找機會為這條航線提供服務。除了加爾各答，國泰在印度其他4個城市都有航點。

另外，國泰旗下香港快運昨日向機艙服務員推帶薪假計劃，將於今年7月起實施，員工可選擇留職6個月或9個月，並分別獲得相等於1個月或2個月人工的津貼。快運強調，有關計劃是自願性質，亦已舉行數場討論會，向相關員工講解詳情及解答疑問。快運指出，計劃具有迫切性和必要性，考慮到公司艱難營運，必須採取果斷行動，以削減現金流失，以及為長遠發展作部署。