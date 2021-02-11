經濟

疫情重創 富士康印度iPhone產能減半 廠房員工染疫隔離 台媒：小米大削全年出貨量

【明報專訊】智能手機出貨量除了因全球鬧「芯荒」而受影響，亦受新冠疫情波及。路透社昨引述消息報道，蘋果公司（美：AAPL）最大的代工廠富士康，旗下印度廠房因員工染疫遭隔離，引致該廠房iPhone 12的生產量大跌逾五成。另有台灣媒體引述市場消息稱，小米集團（1810）及「榮耀」（Honor）等內地手機品牌，亦已因應印度疫情嚴峻，而下調全年出貨量目標最多四成。

逾百員工確診 廠房「有出無入」

涉事的富士康工廠位於泰米爾納德邦（Tamil Nadu），屬印度疫情最嚴重的地區之一。消息人士指出，目前該廠房有逾100名員工確診，公司已下令廠房「只准出、不准入」直至本月底，拖累產能削逾半，僅維持小量出貨。據報富士康拒絕評論，蘋果公司未有回應。據悉，在印度受影響手機生產商還有諾基亞（Nokia）和內地品牌OPPO。

富士康目前仍以中國為最大生產基地，上述的印度廠房出貨僅供內需，而非主要生產廠區。報道引述富士康證實印度廠區員工確診的消息，公司已安排有關員工至醫療院所隔離診治，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒，並持續提供防疫物資與協助。

傳小米全年出貨量降兩成至1.9億部

近年印度政府一直想取代中國成為世界工廠，但新冠疫情下，不但蘋果廠房受影響，有台媒引述市場資料指出，主要內地手機品牌如小米、榮耀及Realme等，分別傳出下調出貨量20%至40%。小米由2.4億部下調至1.9億部，跌幅約20%；榮耀下調30%至3500萬部，Realme則由8500萬部下調至6000萬部。

報道引述市場人士稱，目前第一波下調主要以4G手機為主，主要因為印度疫情衝擊當地的聞泰、華勤手機產能，內需市場影響較微。另因應當地5G手機銷售動能趨緩，市場人士相信會成為下一波觀察對象。

此前市場研究公司Canalys發報告指出，今年首季印度智能手機保持強勁增長，出貨量增長11%至3710萬部。由於受到當地政府的融資獎勵，蘋果上季於印度出產逾100萬部iPhone，佔印度整體2.7%。該公司亦預計，由於新冠疫情第二波來襲，印度市場今季的智能手機出貨量將驟降。

明報記者 蔡穎霖

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