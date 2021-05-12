友邦內地新業務價值 券商看好首季增三成

高盛關注整體增長達15%

高盛預期，友邦首季新業務價值為9.74億美元，以固定匯率計算，按年增長10%。雖然香港業務受去年首季封關影響，按年有兩成下跌，不過預期內地和馬來西亞業務會分別有27%和26%的強勁增長。高盛關注友邦首季的新業務價值能否有15%以上增長，若達成，則證明友邦在高階客戶的需求仍然強勁。

大和上周則把友邦的目標價由125元提升至128元，評級維持「買入」，指友邦受惠於投資收益向好和收購東亞人壽後帶來的增長，將今年至2023年的盈利預期上調1%至5%。大和預期，友邦首季新業務價值按年上升9%，其中友邦中國上升30%，好過同業中國平安（2318）的15%增幅。除了解疫後復蘇、提升危疾產品外，2019年開業的天津和石家莊業銷服務部也預計在今年內開始貢獻新業務價值。

瑞信料增長跑贏內險同業

瑞信同樣預期，友邦中國新業務價值首季會有30%增長，雖然內險整個行業新造業務自3月後增長放慢，料趨勢會維持未來數個月，不過友邦規模較小，代理質素較高，增長可以跑贏同業。香港方面，瑞信認為隨着政府推出「來港易」放寬內地客來港檢疫要求，本港確診數目偏低，預料內地訪客業務回歸的機會增加。