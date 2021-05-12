經濟

友邦內地新業務價值 券商看好首季增三成

【明報專訊】友邦保險（1299）將於周五（14日）開市前公布首季業績，該行3月已預告，今年首兩個月新業務價值按年增長15%。去年受新冠病毒疫情蔓延，中港未能正常通關，友邦去年首季新業務價值急跌27%。雖然本港的內地訪客業務仍然冰封，不過多間大行報告認為，受惠中國內地和區內其他地區業務增長，仍看好友邦前景。

高盛關注整體增長達15%

高盛預期，友邦首季新業務價值為9.74億美元，以固定匯率計算，按年增長10%。雖然香港業務受去年首季封關影響，按年有兩成下跌，不過預期內地和馬來西亞業務會分別有27%和26%的強勁增長。高盛關注友邦首季的新業務價值能否有15%以上增長，若達成，則證明友邦在高階客戶的需求仍然強勁。

大和上周則把友邦的目標價由125元提升至128元，評級維持「買入」，指友邦受惠於投資收益向好和收購東亞人壽後帶來的增長，將今年至2023年的盈利預期上調1%至5%。大和預期，友邦首季新業務價值按年上升9%，其中友邦中國上升30%，好過同業中國平安（2318）的15%增幅。除了解疫後復蘇、提升危疾產品外，2019年開業的天津和石家莊業銷服務部也預計在今年內開始貢獻新業務價值。

瑞信料增長跑贏內險同業

瑞信同樣預期，友邦中國新業務價值首季會有30%增長，雖然內險整個行業新造業務自3月後增長放慢，料趨勢會維持未來數個月，不過友邦規模較小，代理質素較高，增長可以跑贏同業。香港方面，瑞信認為隨着政府推出「來港易」放寬內地客來港檢疫要求，本港確診數目偏低，預料內地訪客業務回歸的機會增加。

相關字詞﹕保險股 友邦保險 首季業績 新冠肺炎

上 / 下一篇新聞

恒指夜期失守二萬八 美團十連跌 美科技股震散亞太區 科指下試7500點
恒指夜期失守二萬八 美團十連跌 美科技股震散亞太區 科指下試7500點
須為外賣員繳社保 美團成本恐增一成
須為外賣員繳社保 美團成本恐增一成
麥樸思：通脹非暫時 看好中國印度跑贏全球
麥樸思：通脹非暫時 看好中國印度跑贏全球
內地PPI急升通脹未跟上 幣策待觀察
內地PPI急升通脹未跟上 幣策待觀察
傳停上海買地擴充 Tesla：按計劃發展
傳停上海買地擴充 Tesla：按計劃發展
疫情重創 富士康印度iPhone產能減半 廠房員工染疫隔離 台媒：小米大削全年出貨量
疫情重創 富士康印度iPhone產能減半 廠房員工染疫隔離 台媒：小米大削全年出貨量
中國信通院：上月內地手機出貨量跌34%
中國信通院：上月內地手機出貨量跌34%
舜宇上月出貨量升 手機鏡頭達1.24億件
舜宇上月出貨量升 手機鏡頭達1.24億件
國泰美元債獲超購4.875厘定價
國泰美元債獲超購4.875厘定價
高鑫CEO：社區團購不打價格戰
高鑫CEO：社區團購不打價格戰
日清斥資近2億 大埔廠引智能生產線
日清斥資近2億 大埔廠引智能生產線
永利澳門首季虧損擴至1.61億美元
永利澳門首季虧損擴至1.61億美元
H&H首季總收入 按年跌6％
H&H首季總收入 按年跌6％
先施新大股東入稟追馬景煊 馬曾承諾轉贈2.6億給公司 後改口
先施新大股東入稟追馬景煊 馬曾承諾轉贈2.6億給公司 後改口
華潤置地首4月銷售額飈75% 破千億人民幣
華潤置地首4月銷售額飈75% 破千億人民幣
世華預警全年轉虧 季度表現續改善
世華預警全年轉虧 季度表現續改善
跌勢蔓延 道指開市挫600點 「女股神」失光環 旗下科技股未止血
跌勢蔓延 道指開市挫600點 「女股神」失光環 旗下科技股未止血
七成網民撐Tesla 接受狗狗幣支付
七成網民撐Tesla 接受狗狗幣支付
亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模
亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模
張兆聰：大巿跌過龍 短線應反彈
張兆聰：大巿跌過龍 短線應反彈
植耀輝：新能源車帶動需求 留意信義福耀
植耀輝：新能源車帶動需求 留意信義福耀
技術取勝：金蝶宜重上50天線
技術取勝：金蝶宜重上50天線
李澤鉅「不見」是為了除罩相見
李澤鉅「不見」是為了除罩相見
劉思明：新經濟股現承接 飛鶴可收集
劉思明：新經濟股現承接 飛鶴可收集
周顯：救巿有延後效應
周顯：救巿有延後效應
湯文亮：匯豐招兵 代理行買馬
湯文亮：匯豐招兵 代理行買馬
逸南蓄勢待發 主打細單位183呎起 HENLEY預告海景戶擬加價 晉環周六再賣168伙
逸南蓄勢待發 主打細單位183呎起 HENLEY預告海景戶擬加價 晉環周六再賣168伙
信置黃永光：凱滙融入綠化環保概念
信置黃永光：凱滙融入綠化環保概念
嘉里港島南岸4期 獲批則涉近64萬呎
嘉里港島南岸4期 獲批則涉近64萬呎
黃志祥妻斥逾億購山頂嘉樂園
黃志祥妻斥逾億購山頂嘉樂園
上月三大辣稅成交 額量均挫逾一成
上月三大辣稅成交 額量均挫逾一成
豬肉商建華集團高層 4600萬購大埔工廈全層
豬肉商建華集團高層 4600萬購大埔工廈全層
憂通脹升溫 中港股乏力 黃國英：減持部分新經濟股
憂通脹升溫 中港股乏力 黃國英：減持部分新經濟股