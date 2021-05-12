經濟

傳停上海買地擴充 Tesla：按計劃發展

【明報專訊】據路透社引述多名消息人士透露，由於中美兩國關係持續緊張，造成多項不確定因素，美國電動車巨頭Tesla（特斯拉）已暫停位於上海的購地計劃。惟Tesla其後回應路透社稱，上海的廠房「按計劃發展」。消息令Tesla美股盤前最多挫7%，跌穿600美元，開市低見595.62美元，但至晚上約10時回升至600美元以上。

中國製Model 3擬改出口歐洲

據悉，Tesla原計劃擴大上海生產廠房，使其成為出口產品往全球的中心。但有消息人士表示，前美國總統特朗普宣布對中國進口的電動車加徵25%的關稅，政令仍在實施中，該項原因令Tesla計劃減少中國製產品佔其全球生產比率。報道又引述未曾披露的消息，指Tesla原計劃將在中國生產的入門車款Model 3出口至美國，目前亦擬改為轉出口至歐洲，並在德國建廠生產。

消息人士均透露，今年3月Tesla停止競投一幅位於工廠對面的地皮，意味當下Tesla並不打算大幅度提升中國工廠的生產力。雖然Tesla此前一直未宣布有意收購該幅地皮，而地皮亦僅是Tesla上海80公頃廠房面積的一半，能增加約20萬至30萬的汽車容量。

4月銷量2.58萬輛 按月跌27%

Tesla今年首季在中國的收入佔比達30%，收入達30億美元（約233.02億港元），按年增長逾3倍。

Tesla早前於上海工廠設立每年生產50萬輛汽車的目標，目前正在以每年45萬輛的速度生產Model 3和Model Y車輛。但據內地汽車總會乘聯會昨日公布的4月份市場數據顯示，當月Tesla批發銷量2.58萬輛，較3月的3.54萬輛，少近一萬輛或27%。

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