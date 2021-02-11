內地PPI急升通脹未跟上 幣策待觀察

分析指出，大宗商品價格飈升如果傳導到CPI，目前的貨幣政策或需要作出調整，但PPI上升之勢會否持續未明，對政策的影響還有待觀察。

豬肉價格急瀉 通脹保持溫和

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，受生豬生產持續恢復，以及消費需求有所回落，豬肉價格下降，令食品價格按月下降2.4%，按年亦跌0.7%。另一方面，鐵礦石及有色金屬等國際大宗商品價格上行，生產領域價格繼續上漲，加上去年同期基數較低，令PPI升幅擴大。

數據顯示，4月豬肉價格按月大跌11%，令食品煙酒價格按月跌1.5%，是唯一錄得按月跌幅的主要類別。

以過去經驗，PPI上升對下游價格的傳導影響會在3至6個月後反映。中海晟融經濟學家張一表示，由於市場對於PPI上升預期不足，下游企業或開始減慢生產節奏應對PPI所帶來的價格衝擊，如果PPI的上升不傳導到CPI，貨幣政策就不太可能需要調整，仍將維持現時不鬆不緊，但如果PPI持續上升並傳導到CPI，對貨幣政策影響便有待觀察。

CPI與PPI差距擴 反映服務業復蘇慢

市場對PPI未來走勢看法分化，中原銀行首席經濟學家王軍認為，以內需有待回復的情况看，消化不了PPI轉嫁的價格升幅，因此預料PPI下半年會逐步回落。但張一擔心，綜合全球疫後復蘇的判斷，認為下半年PPI仍有可能持續向上。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆亦認為，CPI和PPI差距不斷擴大，主要反映服務業復蘇相對較慢，即使PPI產生傳導效應，服務業亦未必跟得上，預料CPI仍將低於1.5%；PPI短期內會進一步上升，因歐美經濟復蘇、環球央行仍以寬鬆貨幣為主，都支持大宗商品價格。他又說，澳新原先預計全年PPI增長4.5%，現會再觀察情况，可能需要上調預測。