經濟

須為外賣員繳社保 美團成本恐增一成

【明報專訊】美團（3690）至昨日經歷十連跌，不利集團的消息浪接浪，繼日前創辦人王興抄詩惹爭議後，市場亦聚焦於政策風險，包括南京日前要求企業需為全職外賣騎手繳付社會保障金。投行瑞信昨發報告，預計該新要求將會為行業首開先河，料未來各地方政府或會跟隨，更估計美團每單位騎手成本將因此而上升10%。

瑞信指出，由於美團現時跟外賣騎手的合約屬外判形式，沒有支付任何社會保障金；若以最壞的情境估計，美團要為外賣騎手全面支付社會保障金之下，每單位騎手成本將上升10%，該行相信，美團可透過優化騎手組合及削減補貼，以減輕相關影響，但短期負面因素影響其估值。瑞信目前維持美團評級「跑贏大市」、目標價410元。

另有內媒指出，美團新近改變外賣配送收費規則，將原來的履約服務費劃分成為「距離、價格和時段」3個部分，並按距離的遠近和價格的高低收費，做法有如的士跳錶的做法；而原本的履約服務費則是固定抽佣。新規已於本月初起在美團外賣的全部直營城市實行。

改收費規則 有訂單抽佣比例超過90%

據報，在新收費標準下，近距離高單價的商家抽成明顯降低；而遠距離低單價外賣的抽成明顯提高，更有訂單抽佣比例超過90%。翻查美團2020年年報，集團全年收入的1147.95億元人民幣收入當中，佣金收入錄得742.13億元人民幣，佔比近六成半。

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