恒指夜期失守二萬八 美團十連跌 美科技股震散亞太區 科指下試7500點

明報記者 歐陽偉昉

昨晚納指開市仍未止跌，低開2.08%，截至晚上11時，道指跌逾600點，納指跌1.56%，恒指夜期報27,782點，低水232點。

恒指昨收報28,013點，跌581點，國指跌2.06%或219點至10,431點，跌穿250天線（見圖2）；主板成交1887億元。科指自2月初高位已累跌三成，首隻科指ETF、南方恒生科技（3033）昨日曾低見7.48元，一度跌穿上市價7.5元，收市跌3.26%報7.57元。近日受監管壓力的美團（3690）昨日再跌5.25%，報249元，為去年10月以來新低，連跌10日；快手（1024）跌5.25%，屬上市以來新低。此外，百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）均現「九連跌」。

北水趁低撈貨 本月首見淨流入

不過北水開始吸納科技股，扭轉早前淨沽走勢。港股通淨流入49.33億元，為本月首次有淨流入。騰訊（0700）有14.11億元淨買入，小米（1810）有10.74億元淨買入，美團亦有10.74億元淨買入。

吉利（0175）4月銷售按年跌5%，昨挫6.35%，為表現最差藍籌。對加息和經濟復蘇有利的港股亦回吐，友邦保險（1299）跌3.14%，為累拖恒指下跌最多的個股，另恒生銀行（0011）跌2.4%，創科實業（0669）跌2.47%。近期飈升的資源股亦重挫，江西銅業（0358）跌7.69%，中國鋁業（2600）跌5.35%。

專家：跌至27200料有支持

利達基金經理及合夥人黃耀宗認為，港股下跌與資金由科技股輪動至通脹股的關係不大，更多是源於市場氣氛本身較弱，加上針對科企監管等不明朗因素，令科技股龍頭集體下挫，進一步打擊市場信心，觸發資金離開港股。

他認為，恒指上月底反彈未能回升至29,600點的安全水平，現時會逐步下試3月低位27,500點，不過料跌至27,200點會有支持。