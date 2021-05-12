經濟

恒指夜期失守二萬八 美團十連跌 美科技股震散亞太區 科指下試7500點

【明報專訊】投資者持續關注通脹會否急升，在美國將於周三公布通脹數據前，資金繼續從增長股流向價值股，隔晚美股科技股下跌，拖累亞太區股市昨日下挫，恒生科指早段低開2.7%後，曾低見7533點，跌穿3月時的低位，收市仍跌3%報7649點，為去年11月11日以來收市新低。恒指自月初開始拉鋸的100天線位置，昨日終明顯跌穿（見圖1），夜期更跌穿二萬八。科技股的跌勢蔓延全球，昨日台灣及日本股市亦重挫逾3%，連帶歐美股市昨晚亦再急跌（見表）。

明報記者 歐陽偉昉

昨晚納指開市仍未止跌，低開2.08%，截至晚上11時，道指跌逾600點，納指跌1.56%，恒指夜期報27,782點，低水232點。

恒指昨收報28,013點，跌581點，國指跌2.06%或219點至10,431點，跌穿250天線（見圖2）；主板成交1887億元。科指自2月初高位已累跌三成，首隻科指ETF、南方恒生科技（3033）昨日曾低見7.48元，一度跌穿上市價7.5元，收市跌3.26%報7.57元。近日受監管壓力的美團（3690）昨日再跌5.25%，報249元，為去年10月以來新低，連跌10日；快手（1024）跌5.25%，屬上市以來新低。此外，百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）均現「九連跌」。

北水趁低撈貨 本月首見淨流入

不過北水開始吸納科技股，扭轉早前淨沽走勢。港股通淨流入49.33億元，為本月首次有淨流入。騰訊（0700）有14.11億元淨買入，小米（1810）有10.74億元淨買入，美團亦有10.74億元淨買入。

吉利（0175）4月銷售按年跌5%，昨挫6.35%，為表現最差藍籌。對加息和經濟復蘇有利的港股亦回吐，友邦保險（1299）跌3.14%，為累拖恒指下跌最多的個股，另恒生銀行（0011）跌2.4%，創科實業（0669）跌2.47%。近期飈升的資源股亦重挫，江西銅業（0358）跌7.69%，中國鋁業（2600）跌5.35%。

專家：跌至27200料有支持

利達基金經理及合夥人黃耀宗認為，港股下跌與資金由科技股輪動至通脹股的關係不大，更多是源於市場氣氛本身較弱，加上針對科企監管等不明朗因素，令科技股龍頭集體下挫，進一步打擊市場信心，觸發資金離開港股。

他認為，恒指上月底反彈未能回升至29,600點的安全水平，現時會逐步下試3月低位27,500點，不過料跌至27,200點會有支持。

相關字詞﹕價值股 增長股 黃耀宗 科技股 港股

上 / 下一篇新聞

須為外賣員繳社保 美團成本恐增一成
須為外賣員繳社保 美團成本恐增一成
麥樸思：通脹非暫時 看好中國印度跑贏全球
麥樸思：通脹非暫時 看好中國印度跑贏全球
內地PPI急升通脹未跟上 幣策待觀察
內地PPI急升通脹未跟上 幣策待觀察
傳停上海買地擴充 Tesla：按計劃發展
傳停上海買地擴充 Tesla：按計劃發展
友邦內地新業務價值 券商看好首季增三成
友邦內地新業務價值 券商看好首季增三成
疫情重創 富士康印度iPhone產能減半 廠房員工染疫隔離 台媒：小米大削全年出貨量
疫情重創 富士康印度iPhone產能減半 廠房員工染疫隔離 台媒：小米大削全年出貨量
中國信通院：上月內地手機出貨量跌34%
中國信通院：上月內地手機出貨量跌34%
舜宇上月出貨量升 手機鏡頭達1.24億件
舜宇上月出貨量升 手機鏡頭達1.24億件
國泰美元債獲超購4.875厘定價
國泰美元債獲超購4.875厘定價
高鑫CEO：社區團購不打價格戰
高鑫CEO：社區團購不打價格戰
日清斥資近2億 大埔廠引智能生產線
日清斥資近2億 大埔廠引智能生產線
永利澳門首季虧損擴至1.61億美元
永利澳門首季虧損擴至1.61億美元
H&H首季總收入 按年跌6％
H&H首季總收入 按年跌6％
先施新大股東入稟追馬景煊 馬曾承諾轉贈2.6億給公司 後改口
先施新大股東入稟追馬景煊 馬曾承諾轉贈2.6億給公司 後改口
華潤置地首4月銷售額飈75% 破千億人民幣
華潤置地首4月銷售額飈75% 破千億人民幣
世華預警全年轉虧 季度表現續改善
世華預警全年轉虧 季度表現續改善
跌勢蔓延 道指開市挫600點 「女股神」失光環 旗下科技股未止血
跌勢蔓延 道指開市挫600點 「女股神」失光環 旗下科技股未止血
七成網民撐Tesla 接受狗狗幣支付
七成網民撐Tesla 接受狗狗幣支付
亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模
亞馬遜發逾1400億企業債 公司歷來最大規模
張兆聰：大巿跌過龍 短線應反彈
張兆聰：大巿跌過龍 短線應反彈
植耀輝：新能源車帶動需求 留意信義福耀
植耀輝：新能源車帶動需求 留意信義福耀
技術取勝：金蝶宜重上50天線
技術取勝：金蝶宜重上50天線
李澤鉅「不見」是為了除罩相見
李澤鉅「不見」是為了除罩相見
劉思明：新經濟股現承接 飛鶴可收集
劉思明：新經濟股現承接 飛鶴可收集
周顯：救巿有延後效應
周顯：救巿有延後效應
湯文亮：匯豐招兵 代理行買馬
湯文亮：匯豐招兵 代理行買馬
逸南蓄勢待發 主打細單位183呎起 HENLEY預告海景戶擬加價 晉環周六再賣168伙
逸南蓄勢待發 主打細單位183呎起 HENLEY預告海景戶擬加價 晉環周六再賣168伙
信置黃永光：凱滙融入綠化環保概念
信置黃永光：凱滙融入綠化環保概念
嘉里港島南岸4期 獲批則涉近64萬呎
嘉里港島南岸4期 獲批則涉近64萬呎
黃志祥妻斥逾億購山頂嘉樂園
黃志祥妻斥逾億購山頂嘉樂園
上月三大辣稅成交 額量均挫逾一成
上月三大辣稅成交 額量均挫逾一成
豬肉商建華集團高層 4600萬購大埔工廈全層
豬肉商建華集團高層 4600萬購大埔工廈全層
憂通脹升溫 中港股乏力 黃國英：減持部分新經濟股
憂通脹升溫 中港股乏力 黃國英：減持部分新經濟股