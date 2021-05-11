鄧成波放售聯合道一籃子物業 市值25億

蔚盈軒全幢市值達20億

資料顯示，蔚盈軒是由鄧成波家族於2017年以約13億元向豐泰地產購入。仲量聯行表示，今次放售之物業，涉及共18個地段，總地盤面積約20,218方呎，屬於市場上罕見的大型住宅放售項目，其中聯合道18號全幢佔地約10,167方呎，總建築面積約84,366方呎，樓齡4年，樓高29層，合共提供92個單位，涵蓋1房、2房、3房及4房戶型，另有36個車位。

陞域：蔚盈軒租戶不受招標影響

對於今次放售多個物業，鄧成波家族旗下陞域集團表示，當中蔚盈軒為綜合養生社區概念項目，將維持現時營運模式，租戶不會因招標而受到任何影響；現時集團管理總值近800億元的資產，不少投資者會主動與集團接洽，可見市場看好集團資產價值。

另外，樂風集團最新購入佐敦南京街15至17號超過八成業權。市場消息稱，今次收購價約2.8億元。中原工商部副營業董事黎紹賢表示，物業現為兩幢7層高物業，該地段現時已劃入為「商業」用途，地盤面積約2796方呎，以最高地積比率12倍計算，可建樓面面積約33,552方呎。樂風集團創辦人周佩賢表示，今次收購已達至申請強拍門檻，目前餘下尚未收購的單位，如提出的交易條款不合理，集團有意向土地審裁處入稟申請強拍。她又指出，是次南京街15至17號地盤，將會與集團較早前收購的南京街11至13號地盤作合併發展。