經濟

香港地產

海欣花園2房實呎逼1.7萬破頂

【明報專訊】新界西多個屋苑錄得破頂成交，其中青衣海欣花園有單位成交呎價，打破3年前所創下的屋苑紀錄。利嘉閣首席聯席董事陳志傑表示，海欣花園6座極高層E室，實用465方呎，2房間隔，享海景，以788萬元沽出，實呎16,946元，呎價打破2018年8月以16,703元所創下的屋苑紀錄。原業主2015年12月以約536萬元購入單位，帳面賺約252萬元或47%。

映灣園3房1168萬 屋苑同類新高

東涌本月暫錄32宗二手成交，當中映灣園本月暫錄約7宗。中原分行經理曹嘉華表示，映灣園15座高層H室，實用930方呎，3房1套間隔，享海景，以1168萬元成交，實呎12,559元，做價打破上月屋苑同類單位1160萬元的紀錄。原業主2007年5月376萬元購入，帳面賺792萬元或約2.1倍。

譽‧港灣低層1房貴高層同類近2%

啟德新盤開售帶動鄰近地區屋苑二手交投，利嘉閣高級經理黃民傑表示，新蒲崗譽‧港灣2B座中層A室，實用454方呎1房，以850萬元沽出，實呎18,722元，成交價較同座同類高層戶836萬元，高14萬元或近2%。原業主2010年初以379萬元購入單位，帳面賺471萬元或1.2倍。

將中2房連天台戶808萬 實呎再破2萬

將軍澳區二手續旺，香港置業分區董事劉浩勤表示，新錄將軍澳中心7座頂層2房戶，實用384方呎，連109方呎天台，望園景，以808萬元成交，實呎21,042元，呎價創屋苑次高。原業主2009年226.2萬元購入，帳面獲利581.8萬元或約2.6倍。

天巒雙號屋11年連使費蝕逾300萬

上月新地（0016）以高價投得上水古洞北住宅官地，但區內天巒續錄二手蝕讓個案。市場消息稱，上水天巒2期納沙泰爾大道雙號屋，實用1626方呎，3房間隔，連約744方呎花園，以2170萬元易手，實呎約12,924元。原業主2010年以約2361萬元購入，持貨約11年，帳面蝕約191萬元，若連使費等料蝕逾300萬元離場。中原分行區域營業經理陳夑佳表示，鄰近的北環線興建需時，區內配套未完善，故樓盤近年屢錄蝕讓個案。

相關字詞﹕天巒 將軍澳中心 譽‧港灣 映灣園 海欣花園

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