晉環10日累沽433伙 套現直逼百億

昨沽7伙4房大戶 單日套逾3.56億

晉環新售出的7伙4房戶，實用面積1205至1218方呎，成交價4840萬至5358萬元；其中售價最貴為1A座38樓F室，實用面積1218方呎，成交價5358萬元、實呎43,990元。至於經兩輪銷售、透過發價單售出的420伙，據統計，有206個單位的買家選建築期付款，佔比49%，可獲最高折扣15%。

首輪420伙近半採建期付款

可獲最高折扣18%的120日即供付款，有157個單位的買家選用，佔比37.4%；此外，另34個單位的買家，選120日備用一按貸款付款辦法（最高折扣15.5%），佔比8.1%。此外，餘下23名、即5.5%買家，選用360日付款辦法，最高折扣16%。

另一焦點新盤，恒地（0012）啟德THE HENLEY I，以發價單沽出的135伙，共有34名、即逾25%買家，選用100日即供按揭計劃（可向發展商申請40%二按、或85%一按，最高折扣4%）；選用100日即供付款的買家有27名、佔比20%（最高折扣5%）。選用建築期付款的買家（最高折扣為2%），則有27人、佔比20%。其餘買家選用建築期按揭計劃，或200日成交期等付款方法。

HENLEY I一房逼千萬沽 實呎26382元

另外，THE HENLEY I最新售出2座25樓實用面積379方呎H室、1房連衣帽間戶型，成交價999.89萬元、實呎26,382元。