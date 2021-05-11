利．晴灣23「曬冷」加推37伙 折實均呎2.24萬 個別加價7%

明報記者 林尚民、林可為

上周三以折實均呎18,858元推出首批50伙價單的利．晴灣23，連日來收票反應理想，至昨午3時已收逾1328票，發展商隨即加推3號價單，涉及37伙，折實即供均呎22,431元，較首張價單高出近兩成，發展商表示，連同樓層及景觀的各項因素，今張價單較上周六公布的2號價單，加價約2%。值得一提的是，項目提供142伙，若扣除25伙預留給市建局的單位外，117伙價單於六日內已全數公布。

已全數公布117伙價單

不過，若對比新舊價單，1號價單中，實用282方呎的21樓D室，屬1房間隔，定價696.6萬元，實呎24,702元，昨日推出的3號價單中，實用283方呎的21樓E室1房戶，定價747.3萬元，實呎26,406元，即該單位實際加價約7%（見表），上述21樓E室，折實價約624萬元，折實實呎22,049元。至於今張價單37伙，實用283至466方呎，包括18個1房、11個2房及8個特色單位，定價711萬至1511.9萬元，實呎24,120至32,845元，扣除最高16.5%優惠後，折實593.7萬至1262.4萬元，折實實呎20,139至27,426元，售價最貴一伙，為實用465方呎連351方呎天台的28樓A室，定價1511.9萬元，折實1262.4萬元，折實實呎27,148元。

5日暫收1500票 超額12倍

另外，綜合市場資訊，本月迄今新盤市場已累錄約1130宗一手成交，而正當旺角新盤戰成近日市場焦點之際，其他市區一手餘貨仍獲承接。信置(0083)和市建局合作的觀塘凱滙，售出3伙分佈於第3、5座高層，實用468至758方呎的標準單位，成交價1180.5萬至1795.8萬元、實呎2.36萬至2.52萬餘元不等。

新界方面，恒地（0012）元朗唐人新村尚悅‧天城，昨日以2383.3萬元售出16號屋，實用1772方呎、另連天台431方呎、花園169方呎等，實呎13,450元，買家成交期1100日，即約3年。長實（1113）沙田九肚名日•九肚山則以2777萬元售出11號洋房，實用891方呎，連265方呎花園及376方呎天台，實呎31,167元 ，售價及呎價均創項目洋房單位今年新高紀錄。