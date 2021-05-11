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2021年5月11日星期二
技術取勝
投資策略
一帖《焚書坑》詩 美團蒸發1200億 股價九連跌兼失牛熊線 北水狠沽37億
王興「私家樹窿」 社交平台飯否停新用戶註冊
馬雲消瘦現身總部 網民：依舊那麼自信
84手機App濫採個人資料 須15日內整改
恒指微跌 科技股尋底金屬股藥股急升
新希望服務籌約8億 每手4747元
港府資助房託上市 Webb：地產大亨福利
美元走弱 人民幣創3年新高 分析：聯儲局保持寬鬆 人幣有機會見6.3
莎莎再盈警 去年料蝕最少3.5億
吉利4月汽車銷售按年跌5％
新地老臣子鄺準離世 享年91歲
國泰擬發美元債 指引息率5.2厘 集資逾5億美元 分析指定價壓力大
首4月新批按保金額1114億急增74% 創新高
以太幣接力飈 一周漲三成 今年以來升逾4倍 第二大市值加密幣
能源股領漲 美股早段再新高
一馬提22宗民事訴訟 追討1794億賠償
陳茂峰：聰明貝塔投資並不聰明
張兆聰：商品追落後 留意信義玻璃
劉宇亮：漲價潮從上游傳遞下游
薛偉傑：「獵鷹9號」第10次重用 SpaceX實現小目標
技術取勝：廣深鐵路升穿1.65元高位
何民傑：豪宅跑贏大市之謎
長和股東會 李澤鉅繼續視像現身
富融 6.5厘存息「標題黨」 回贈實際最多80元
劉思明：資源股搶升 周邊股勿亂炒
周顯：股票世界 一招夠走天下
湯文亮：到過山區工作 為履歷加分
利．晴灣23「曬冷」加推37伙 折實均呎2.24萬 個別加價7%
晉環10日累沽433伙 套現直逼百億
中原舉行招聘會 擬增聘200人
海欣花園2房實呎逼1.7萬破頂
鄧成波放售聯合道一籃子物業 市值25億
盛滙商舖基金850萬購洪水橋舖
技術取勝：廣深鐵路升穿1.65元高位
【明報專訊】中石化油服上升動力增（圖）
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