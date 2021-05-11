薛偉傑：「獵鷹9號」第10次重用 SpaceX實現小目標

5月9日，編號B1051.10的「獵鷹9號」火箭將第27批「星鏈」衛星送入軌道。有別於一般火箭，這枚火箭的助推器（第一級）已經是第10次使用。在2019年3月2日至今年3月14日，它就先後發射過測試的載人「龍飛船」、2枚大型衛星以及6批「星鏈」衛星。而且，在周日的發射任務中，它亦成功回收，似乎第11次重用將會是指日可待。

據悉，SpaceX的重用「機隊」現時共有7枚「獵鷹9號」火箭的助推器。除了B1051之外，B1049也剛剛在4日前完成了第9次發射任務，緊隨其後。此外，B1058和B1060也分別發射了7次。由此可見，SpaceX的火箭重用技術已相當成熟。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）曾經說過，「獵鷹9號」火箭要先設定一個小目標，毋須大修，就可重複使用10次。現在他的小目標已經實現。

指可重用100多次 相當於攤薄60%成本

馬斯克曾經透露，「獵鷹9號」的製造和發射成本當中，助推器的成本佔了大約60%，乃最昂貴部分；第二級的成本則佔20%，整流罩的成本佔10%，餘下10%則是發射相關成本（燃料和場地等）。若以一枚助推器重用10次計算，等於成功將每次的製造和發射成本降低至使用全新火箭的46%。

馬斯克去年更曾經表明：「我認為助推器可能可以完成100多次飛行。」最近，他在美國太空總署（NASA）一次記者會上說：「我們確實打算一直重複使用『獵鷹9號』火箭的助推器，直到我們看到它在『星鏈』衛星發射任務中出現某種故障。」

若「獵鷹9號」的助推器真的能夠重用100多次，那等於將60%的成本攤薄到100多次發射任務。那麼，基本上，每次的製造和發射成本就只等於使用全新火箭的40%。

更甚者，SpaceX連佔總成本10%的整流罩都有能力回收及重用，只是技術暫時不及回收助推器成熟。假如將來能夠將整流罩也回收重用10次甚或100多次的話，那每次製造和發射成本就可以下降至使用全新火箭的逾30%，不可謂不驚人。

據悉，若客戶要求使用全新的「獵鷹9號」火箭發射衛星，標準收費報價為6200萬美元。若客戶願意重用助推器，收費則只需5000萬美元。若根據上述的成本結構來看，其實SpaceX在重用助推器時的利潤高得多。

SpaceX是目前唯一一家能夠定期重複使用軌道級火箭的航太公司。可以說，它現時已經將俄羅斯、中國大陸、歐盟和日本等遠遠拋離。

「星鏈」互聯網 在軌衛星已逾1500枚

另外，值得注意的是，SpaceX成功發射了27批小衛星之後，「星鏈」計劃的入軌衛星已經達到1623枚。扣除60多枚脫軌及不正常衛星，正常運行及運作的「星鏈」衛星約1560枚，組成了全球最大的衛星網絡。SpaceX總裁Gwynne Shotwell表示，只要再發射第28批衛星，「星鏈」將可以實現「近乎全球」的互聯網覆蓋。

根據SpaceX之前公布的數據以及網友測試結果，現時「星鏈」太空互聯網平均下載速度已達到大約100Mbps，已相當於用4G上網的理想狀態，超過美國絕大部分的寬頻。最新消息稱，已經有超過50萬人繳納訂金申請使用「星鏈」互聯網，而幾個月前還只有1萬多人。

據報道，「星鏈」初期階段將由超過4400枚衛星組成。第一期規劃則有1.2萬枚衛星，計劃在2027年前完成。而遠期規劃更多達4.2萬枚衛星。如果真的發射到4.2萬枚，將佔據近地軌道資源一半以上。

直覺看來，4400枚和1.2萬枚衛星還有些可能，4.2萬枚衛星好像太誇張，不太可能。這是因為，重用的「獵鷹9號」火箭發射至近地軌道（LEO）的最大載荷不到20噸，每次只能夠發射大約60枚「星鏈」衛星，還未累積發射到4.2萬枚衛星，初期的衛星就已經失效跌下來了。

然而，SpaceX近日已成功測試及回收重型的「星艦」（Starship）火箭。後者發射至近地軌道的最大載荷高達100噸，估計每次足以發射300枚或以上的「星鏈」衛星。若「星艦」未來能夠成熟，4.2萬枚衛星在軌並非沒有可能！

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]