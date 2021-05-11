劉宇亮：漲價潮從上游傳遞下游

另外，疫情在印度等新興經濟體出現反覆，影響大宗商品的供給，相反發達經濟體如歐美及中國 ，疫苗接種覆蓋率較高，同時是主要的大宗商品需求者，亦是推升價格原因。

大宗商品漲價效應正在傳遞，如內地食品物價，於3月奶類、穀物、食糖、油和油脂等國際食品價格分別較去年4月低點上漲24%、28%、52%、105%。聯合國糧農組織食品價格指數4月份平均上漲120.9點，環比上漲1.7%，同比上漲30.8%，連續第11個月上漲。

產品提價 利好股價重大因素

大宗商品價格上漲，各上游開採商的股價水漲船高，如江西銅（0358）股價一年內上升超過3倍。到中下游行業，企業為了保持利潤率，在成本上漲時，需要相應提高成品售價。例如美國受木質紙漿價格上漲推動，衛生紙的製造成本增加，在1年間，美國衛生紙價格上漲15.6%。民生用品Kimberly Clark，旗下衛生紙品牌Scott及其他紙類產品將在6月漲價約5％至9％。

另一例子可數中國的啤酒行業，百威亞太在業績會上指旗下多個品牌已經漲價，包括其核心品牌和實惠品牌。產品提價，絕對是利好股價的重大因素，投資者可留意中下游行業的龍頭漲價消息。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]