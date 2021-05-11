劉宇亮：漲價潮從上游傳遞下游

【明報專訊】過去一周，以美元計價的大宗商品遠較股、債表現優勝，股票以科技股較落後，債市受非農數據大幅低於預期拖累，10年美債利率一度跌至1.5厘，與2月時債息升科技股跌的情况不同。同時美元繼續走弱，大宗商品急漲，尤其銅價，LME銅價上周五升至紀錄高位，銅價自去年3月疫情低位已升135%。寄望全球經濟復蘇，加上可再生能源和電動車基礎設施建設，減排項目需要用上大量的銅，推動了工業金屬價格反彈。
另外，疫情在印度等新興經濟體出現反覆，影響大宗商品的供給，相反發達經濟體如歐美及中國 ，疫苗接種覆蓋率較高，同時是主要的大宗商品需求者，亦是推升價格原因。
大宗商品漲價效應正在傳遞，如內地食品物價，於3月奶類、穀物、食糖、油和油脂等國際食品價格分別較去年4月低點上漲24%、28%、52%、105%。聯合國糧農組織食品價格指數4月份平均上漲120.9點，環比上漲1.7%，同比上漲30.8%，連續第11個月上漲。
產品提價 利好股價重大因素
大宗商品價格上漲，各上游開採商的股價水漲船高，如江西銅（0358）股價一年內上升超過3倍。到中下游行業，企業為了保持利潤率，在成本上漲時，需要相應提高成品售價。例如美國受木質紙漿價格上漲推動，衛生紙的製造成本增加，在1年間，美國衛生紙價格上漲15.6%。民生用品Kimberly Clark，旗下衛生紙品牌Scott及其他紙類產品將在6月漲價約5％至9％。
另一例子可數中國的啤酒行業，百威亞太在業績會上指旗下多個品牌已經漲價，包括其核心品牌和實惠品牌。產品提價，絕對是利好股價的重大因素，投資者可留意中下游行業的龍頭漲價消息。