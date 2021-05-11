能源股領漲 美股早段再新高

花旗不再推薦 Alphabet和fb逆市跌

今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長埃文斯（Charles Evans）稱，美國4月非農職位增長，意外低至26.6萬個，與經濟活動重啟的複雜性有關，相信這只是「一個月的事」。他預期全年餘下時間，美國招聘活動增長強勁。

埃文斯稱，不介意在一段時間內，通脹率維持在2.5％高位。他說，在其改變超級寬鬆的貨幣政策立場前，招聘及通脹率必須顯著向上。市場關注周三公布的美國4月通脹數據。隨着全球經濟復蘇，大宗商品價格近期持續向上，鐵礦石期貨價格昨在亞洲交易時段，延續破紀錄的升勢，創每噸226美元的歷史新高。市場憂慮聯儲局被迫調整寬鬆政策立場，以遏制通脹。

分析師：投資者低估儲局縮表意願

在金融市場打滾半世紀的Contrarian Macro Advisors首席宏觀策略師亨特（David Hunter）近日警告，未來6個月的通脹將更加嚴重，而投資者低估了聯儲局在通脹過高的情况下縮表的意願。由於市場人士傾向樂觀，美股未來數月將迎來「融漲（melt-up）」，即投資者純粹因價格上升買入股票。他估計美股將在次季見頂，標普500指數將較現水平上漲12%至20%，然後因聯儲局收緊貨幣政策而暴跌65至80%。

（綜合報道）

[國際金融]