以太幣接力飈 一周漲三成 今年以來升逾4倍 第二大市值加密幣

以太幣近日價格急升，原是之一是美國資產管理公司VanEck向美國證交會（SEC）申請推出以太幣ETF。隨着分散式金融（DeFi）應用程式趨於普及，很多建立於區塊鏈上的金融軟件，都以產生以太幣的區塊鏈以太坊（Ethereum）為基礎，透過以太坊交易、貸款、非同質化代幣（NFT）發行等，令以太幣吸引資金湧入。

機構申推ETF 為以太幣推波助瀾

卡斯珀表示，以太坊今年稍後將推行兩項重大升級，屆時其碳排放可望減少99.99%，令以太坊發展成一項綠色技術。她預期這些升級，可望令以太幣的市值，由目前約4700億美元增至1萬億美元，相當於比特幣目前的市值。這意味以太幣的價格可望漲至8000至1萬美元。

Fundstrat Global Advisors的數碼資產研究主管格里德（David Grider）也預期，以太幣價格將在今年底漲至1.05萬美元。反觀比特幣近期價格停滯不前，昨在5.8萬美元左右徘徊。當前的全球加密貨幣總市值為2.47萬億美元，而比特幣佔總市值不足44%，較今年初約70%顯著下降。

投資加密貨幣資金料逾15.6萬億

摩通報告表示，比特幣主導地位逐漸減弱，似乎反映「散戶入市所推動的多種加密貨幣上漲」催生「泡沫」。DataTrek Research聯合創始人科拉斯（Nicholas Colas）稱，參考過往數據，當比特幣的市場份額降至40%，比特幣以外的加密貨幣可能「迅速」貶值。不過近期多種加密貨幣顯著向上，也可能反映市場對整體加密貨幣愈來愈受落。科拉斯表示，現在有超過2萬億美元（約15.6萬億港元）資金投資於加密貨幣市場，若這些資產價格大跌，也可能拖累股票等傳統金融資產的表現。

無用途「柴犬幣」 本月已升逾10倍

太空探索公司SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）周末在美國綜藝節目SNL承認狗狗幣（Dogecoin）是騙局（hustle）後，拖累狗狗幣跌至0.45美元。馬斯克之後在Twitter「補鑊」，宣布其SpaceX的太空任務接受狗狗幣作為支付貨幣。狗狗幣的價格昨反彈至0.54美元左右，但仍遠低於周末的0.7美元高位。

至於被戲稱為「屎幣」的「柴犬幣」（SHIB），周一價格升1倍，至0.000029美元，本月以來升逾10倍。這隻概念源自「狗狗幣」的「柴犬幣」沒有用處，也沒有基本產品。它的網站稱，發行「柴犬幣」的目的是要成為「狗狗幣殺手」。它近日的升勢與馬斯克推波助瀾有關。上周五，特斯拉（Tesla）的獨立董事水野弘道在Twitter發帖稱，投資者可短線交易「柴犬幣」，但不要這樣對待自己的柴犬寵物狗。馬斯克隨即發帖回應：「我正在尋找一隻柴犬（幣）！」

（綜合報道）

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