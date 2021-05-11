國泰擬發美元債 指引息率5.2厘 集資逾5億美元 分析指定價壓力大

明報記者 陳子凌

國泰昨日股價收報6.63元，升1.84%。上星期外電已傳國泰打算發行美元債券融資，是公司25年來首次發行美元債。最新銷售文件顯示，國泰擬發行的是5.25年期的5億美元債券，建議票面息率為5.2厘，但可因應認購情况下調票面息率至4.8厘與4.95厘之間。

可因應認購反應下調票面息率

文件顯示，國泰是次債券發行由中銀香港、花旗、匯豐和SMBC日興證券作管理人和帳簿管理人。另有媒體引述消息人士表示，逾10億美元資金已承諾有意認購國泰美元債，正等待國泰正式定價。

如果與新加坡航空今年1月發行的5年期美元債比較，規模同樣約為5億美元，但新加坡航空的美元債票面息只有3厘，明顯不及國泰吸引。不過，野村證券表示，雖然國泰拋出了相當於濠賭股的回報率，但考慮到國泰約80%債務為有擔保債務，認購其無抵押美元債，對投資者而言風險較高，因此需要更高的溢價回報。野村認為，如果美元債的交易價格在4.5厘左右會有更高價值，澳新銀行也認為，國泰美元債在4.5厘的交易價格會較為公允。

今次發債規模 不足國泰用3月

疫情下全球禁飛，國泰去年需要港府斥近300億元公帑入股救亡，其後還要停運港龍航空及裁走至少5300名本地員工以削減成本。早前國泰亦向機組人員推出自願離職計劃。但今年2月政府對機組人員提出更嚴格強制檢測要求，變相增加營運成本，幾乎抹平了裁員省下的支出，令每月開支回到約14億元左右。以今次發債規模計，最多只可供國泰不足3個月之用。再者，今年3月國泰日均載客量進一步下跌至僅598人次，只勝於去年4月及5月疫情初期，航班亦只有961班次（見表），首季運力亦按年大跌92%，與管理層年初預期今年上半年運力約正常水平25%，仍有相當一段距離。