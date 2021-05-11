吉利4月汽車銷售按年跌5％

吉利完成全年目標28％

但以銷量而言，吉利銷量仍跑贏長城和比亞迪，惟稍遜廣汽的18.71萬輛。吉利首4個月銷量按年升39％，達43.39萬輛，達至全年銷量目標153萬輛的28％。吉利股價昨收報19.2元，全日跌0.1％。

期內新能源汽車和電氣化汽車的銷量達3787輛。於內地市場的總銷量按年跌9％至9.17萬輛，出口汽車則按年增96％至8578輛。單月轎車、運動型多用途車及多用途汽車的總銷量分別達4.11萬輛、5.88萬輛及319輛。旗下汽車品牌領克的總銷量按年升87％至1.9萬輛。

長城上月銷量9.18萬輛

按年升13％

長城汽車昨日亦公布4月銷產報告，銷量達9.18萬輛，按年升13.55％，總產量按年升10.28％，達8.98萬輛。累計首4個月的總銷量按年96.27％至43.06萬輛，總產量按年升86.12%，達42.29萬輛。