美元走弱 人民幣創3年新高 分析：聯儲局保持寬鬆 人幣有機會見6.3

明報記者 歐陽偉昉

美國上周五公布的就業數據大幅差過市場預期，降低市場對聯儲局提早加息的預期，美元指數下挫至90.07見近3個月低位，提振人民幣升勢。

美就業數據差 聯儲局收水更無期

瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經濟主管施德銘認為，人民幣有進一步上升的空間，從國際收支角度，3月中國貿易順差遠超市場預期，經常帳流入對人民幣帶來大力支持。

施德銘認為，人民幣進一步下跌還需美元全面重拾跌勢。最近美國的就業數據不如預期，意味距離聯儲局暗示縮減買債規模尚有不少時間，同時全球其他地方經濟持續改善，令美元再度面臨下跌壓力，資金再度流入中國，可能令監管當局允許人民幣跟隨其他貨幣兌美元上升。該行預期未來3個月人民幣會在6.3至6.55區間波動，目標價為6.35，甚或跌至6.3。

王良享：人行或藉中間價干預

昨日人民銀行公布，人民幣中間價報6.4425，較上周五上升253點子，彭博社指昨日中間價比市場預期偏弱程度是今年1月以來最大，人民幣在企業結售外匯推動下短暫擴大升幅，隨即有國有銀行買入美元恢復價格穩定。星展香港財資市場部執行董事王良享預期人民幣將進一步升值，不過人民幣大幅波動可能帶來金融市場風險，人行不會希望人民幣單邊波動，所以可能經中間價放緩升勢，但不會直接干預市場。

螞蟻旗下參與數字人民幣公測

此外，內媒報道，螞蟻集團旗下的網商銀行成為參與數字人民幣公開測試，為繼六大國有銀行後第七間參與銀行。網商銀行已出現數字人民幣錢包功能，預計暫為小範圍測試，稍後對外開放，不過騰訊（0700）旗下微眾銀行，數字人民幣錢包仍處未激活狀態。另一方面，六大國有銀行數字人民幣錢包，增加阿里巴巴（9988）旗下餓了麼、盒馬鮮生、天貓超市子錢包。