經濟

港府資助房託上市 Webb：地產大亨福利

【明報專訊】財政司長陳茂波早前建議，為鼓勵開放式基金公司（OFC）及房地產投資信託基金（REITs）來港，擬向其提供資助。證監會昨日公布，資助計劃已落實，於本港新註冊或遷冊來港的開放式基金，可獲資助合資格費用的七成，上限為每隻基金100萬元。獲證監會認可並於港交所上市的房託基金，若上市時在港市值至少15億元，亦可獲七成費用資助，每隻REIT上限為800萬元。證監會表示，資助計劃為期3年，昨日起接受申請。

市值逾15億 可獲800萬補貼

證監會表示，資助是「先到先得」，但未提及總額度。根據財政預算，港府共為此項計劃撥款2.7億元。根據證監會文件，合資格費用分別是指開放式基金就註冊或遷冊事宜，以及REIT就上市事宜，向駐於本港的金融服務供應商支付的費用。以開放式基金為例，包括法律諮詢費、審計及稅務費、基金行政服務費、公司秘書費、合規事宜諮詢費等。以REIT為例，除上市諮詢費以外，還包括包銷費、物業估值費，甚至市場推廣費用亦包括在其中。

「小地產商反不獲補貼 毫無道理」

獨立股評人David Webb昨日撰文批評，港府補助REIT上市的建議「荒謬（cockamamie）」，實際是為地產大亨提供福利。他譏笑，「如果地產商不知如何哪裏去找800萬元，那麼港府就正可為其提供幫助」。他表示，要拿到最高補貼，意味一隻REIT上市成本至少要達到1143萬元，但相信多數地產商一定有辦法達到此數額，用盡補貼額度。他又稱，對可獲補貼REIT的市值要求，較上市公司掛牌的市值要求更高，小型地產商「因為太窮反不符合補貼標準」，諷刺港府做法毫無道理。

相關字詞﹕財政預算案 證監會

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