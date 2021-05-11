港府資助房託上市 Webb：地產大亨福利

市值逾15億 可獲800萬補貼

證監會表示，資助是「先到先得」，但未提及總額度。根據財政預算，港府共為此項計劃撥款2.7億元。根據證監會文件，合資格費用分別是指開放式基金就註冊或遷冊事宜，以及REIT就上市事宜，向駐於本港的金融服務供應商支付的費用。以開放式基金為例，包括法律諮詢費、審計及稅務費、基金行政服務費、公司秘書費、合規事宜諮詢費等。以REIT為例，除上市諮詢費以外，還包括包銷費、物業估值費，甚至市場推廣費用亦包括在其中。

「小地產商反不獲補貼 毫無道理」

獨立股評人David Webb昨日撰文批評，港府補助REIT上市的建議「荒謬（cockamamie）」，實際是為地產大亨提供福利。他譏笑，「如果地產商不知如何哪裏去找800萬元，那麼港府就正可為其提供幫助」。他表示，要拿到最高補貼，意味一隻REIT上市成本至少要達到1143萬元，但相信多數地產商一定有辦法達到此數額，用盡補貼額度。他又稱，對可獲補貼REIT的市值要求，較上市公司掛牌的市值要求更高，小型地產商「因為太窮反不符合補貼標準」，諷刺港府做法毫無道理。