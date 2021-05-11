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新希望服務籌約8億 每手4747元

【明報專訊】內地富豪劉永好家族旗下的物管業務新希望服務（3658）來港招股，擬發行2億股，本港公開發售將於今日至周五（14日）中午止，每股招股價3.8至4.7元，預料籌資7.6億至9.4億元，按每手1000股計，入場費約4747.36元，預計於5月25日掛牌。

引6基石投資者 70%集資所得擬作併購用

新希望服務是次引入6名星級基石投資者，當中小米（1810）認購3880萬港元 、美國上市的貝殼找房認購9700萬元人民幣、復星（0656）旗下的鼎睿再保險認購500萬美元、中國四川國際投資認購7750萬港元、深圳凱爾漢湘實業認購6000萬元人民幣及Golden Star認購500萬美元，合共認購約4940萬美元。

新希望服務計劃集資所得中約70%將用於第三方的戰略收購及投資。近月物管股發生多宗大型併購，但集團首席執行官陳靜表示，雖然集團預計用70%的集資額進行收併購，惟目前收併購的競爭激烈，故亦會加大市場拓展及自生增長。

順豐房託截飛 傳中上限定價

她表示，在選擇標的時會堅持選優，像比較優質的商辦、醫療標的，這類項目業態需求亦較旺盛，能與生活服務形成雙向聯動。集團也成立了合作發展中心、合作發展部等，加上新希望集團在全球擁有1000多家公司，未來隨着集團發展將會帶來更多的內部支撐，持續供給規模增長。

另外，據路透旗下IFR報道，順豐房託（2191）計劃將每股發售價定於4.95至5元區間內，為招股價範圍的中上限。該股昨日截飛，預計5月17日掛牌。

明報記者

[新股]

相關字詞﹕中國四川國際投資 凱爾漢湘 貝殼找房 復星 鼎睿再保險 小米 劉永好 物管股 新希望服務 新希望集團

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