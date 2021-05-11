恒指微跌 科技股尋底金屬股藥股急升

納指跌逾1％ 恒指夜期低水逾200點

由於大宗商品價格持續上升，刺激金屬股昨日逆市急升，中國鐵鈦（0893）昨日急飈五成，收報0.3元，為昨日升幅第三高的港股，鐵貨（1029）升約37%。鞍鋼（0323）、江西銅業（0358）亦有逾一成以上的升幅。

科技股則尋底，騰訊（0700）曾低見590元，收市報595元，是1月後收市新低。阿里巴巴（9988）收報215.2元，是今年以來收市新低。百度（9888）收報183元，跌1.3%，亦創在港上市以來收市新低。

昨日科指亦跑輸恒指，恒指收跌14點，報28,595點；國指跌47點，報10,651點；科指收報7886點，跌68點。主板成交金額1635億元。昨日北水南下合計淨流出64.68億元，五一長假期後，已累計淨流出71.83億元。

因為歐美對疫苗專利一事未達共識，藥股昨日也普遍回升，周日宣布與BioNTech成立合資公司在內地設廠生產疫苗的復星醫藥（2196）股價昨日創上市新高，收報62.6元，升25%。

內地體育股回吐 特步國際瀉15%

此前受惠於新疆棉事件的內地體育股昨日顯著回吐。遭內地抵制的Adidas上周五（7日）表明最近數星期於中國的銷售正逐漸回復正常，特步國際（1368）急瀉14.7%；361度（1361）跌6.4%；李寧（2331）跌5.8%；安踏（2020）跌3.2%。