一帖《焚書坑》詩 美團蒸發1200億 股價九連跌兼失牛熊線 北水狠沽37億

美團解䆁：提醒公司時刻追求創新

《焚書坑》旨在嘲諷秦始皇視讀書人為最大危機，但最終推翻其王朝的卻不是讀書人，有媒體因此指他引用「反詩」。王興其後已刪帖文，並解釋引用該詩的原意為了「提醒自己最危險的對手並不是預料中的那一個」，旨在反思有關美團的商業競爭。而美團回覆本報查詢時，解釋發帖原因並非外界解讀如此，帖子含意是提醒公司要時刻保持對於創新的追求。

市場將今次事件跟馬雲去年在外灘金融峰會的演講掛鈎，憂慮美團往後發展，該股昨天低見255元，收市跌幅稍為收窄至7.1%，全日收報262.8元，跌穿配股價273.8元及被視為牛熊分界線的250天線（見圖），兼錄九連跌，是上市以來最長跌浪，其間累跌16%。昨天北水淨沽出37.55億元美團，成為昨天北水淨流出最多的個股。自北水於五一長假期後恢復交易3天以來，累沽美團49.39億元。

譚朗蔚：陰霾嚴重 不鼓勵撈底

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，今次事件為美團帶來嚴重陰霾，集團未來如何拆解事件有待觀察，絕對不鼓勵散戶撈底，更要密切關注美團對科指和恒指帶來的影響。

另國家市場監管總局指出，在日前召開互聯網平台企業整改督查專題會當中，對互聯網平台企業整改督查和評估工作進行調度，同時立即對34家平台企業開展中期督導，全面檢查平台企業落實4月13日行政指導會整改要求情况。

當局約談美團指出3問題 促落實平台責任

而上海市消保委昨晚稱，當局昨天約談美團並指出集團在消費者權益保護方面存在的三大突出問題，當中包括取消訂單引發的退款問題、訂送餐、生鮮蔬菜配送不履約問題，以及頁面誤導消費者的問題。

有關當局要求，美團在平台經營過程中「要摒棄唯流量思維，要從保護消費者合法權益的角度，真正落實平台主體責任」，例如是涉及消費者權益的重要內容，要以顯著方式向消費者加以提示，以及應主動聯繫消費者協商解決。

截至昨晚約11時，美團ADR（美國上市預託證券）較港股收市再跌近3%。上海市消保委同時亦有約談拼多多，拼多多昨晚早段在美股跌12%。

明報記者 蔡穎霖