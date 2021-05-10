新盤搶客 君滙港呎價企穩2萬

明報記者 歐陽慧恩

香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，君滙港本月首宗成交為6座高層D室，望海景，2房間隔，實用478方呎，以約1058萬元成交，實呎22134元。屬市價成交。原業主2006年10月以約361.8萬元購入上址，帳面賺696.2萬元或近2倍。翁氏指，屋苑上月交投急升，但目前可睇樓放盤已明顯減少，加上部分新盤開價吸引，預料將搶吸部分購買力，但因業主叫價硬淨，預料短期內做價不會大幅回落。

任達華3740萬「首置」入市御花園

此外，向來受名人追捧的中半山，近日亦見名人入市及沽貨個案。土地註冊處顯示，中半山堅尼地道御花園2座低層B室，實用面積1094方呎，雙套房間隔，上月底連同一個車位以3740萬元易手，實呎34,186元。登記買家為任達華（YAM TAT WAH），與影帝任達華名字相同，料為同一人。他僅支付158.95萬元印花稅，為樓價4.25%，即意味以「首置」名義入市。原業主2012年11月2500萬元購入單位，帳面獲利1240萬元或50%。土地註冊處亦顯示，中半山曉峰閣3座中層A室，實用面積657方呎，2房間隔，連同一個車位，上月下旬以1900萬元易手，實呎28919元。原業主為已退役的著名香港乒乓球手陳丹蕾，她2015年4月以1400萬元購入，持貨6年，帳面獲利500萬元或36%。

退役乒乓球手陳丹蕾沽曉峰閣

大型屋苑方面，則繼續錄得新高成交個案。中原區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山新港城H座中層05室，實用面積551方呎，屬屋苑細3房間隔，以932.5萬元易手，實呎16924元，創屋苑同類單位新高。原業主2005年以280萬元購入單位，帳面獲利652.5萬元或約2.3倍。

中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳日出康城峻瀅II 1座中層H室，實用513方呎，2房間隔，享山景，以780萬元易手，實呎15205元，較市價高約一成，並創屋苑2房新高。原業主2015年6月以551萬元一手購入單位，帳面獲利229萬元或約41.6%。

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