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Prince Central 位處九龍核心

【明報專訊】新地（0016）旗下何文田太子道西195號的Prince Central，為該地段提供較多細單位戶型的全新住宅新盤。項目坐擁雙鐵路站，即旺角東站及太子站的優勢，加上毗鄰大型購物中心，盡享交通購物之便，勢成追求方便生活的單身族或投資者歡迎，新地現正部署稍後以現樓形式發售。

明報記者 甘潔瑩、沈慧盈

攝影 曾憲宗、黃志東

Prince Central屬區內全新單幢住宅項目之一，提供101伙，實用面積251至1351方呎，涵蓋開放式至4房2套及儲物室，其中開放式戶及1房戶共佔逾七成，是太子道西一帶，提供較多細戶型的新盤。標準樓層分佈於3至19樓，5至11樓一層8伙，而12至17樓（不設13及14樓）一層7伙，實用面積由251至624方呎，以開放式、套1房為主，另設小量2房及3房戶。值得留意的是，項目全數單位均配備電磁爐，不能明火煮食。

提供101伙 主打開放式及1房戶

項目A至D室廳房同為向北，望太子道西一帶景致， 中高層單位已可跨越周邊的舊樓群，遠眺旺角大球場及花墟公園一帶。E室向東，同樣望太子道西附近市景。F至H室則向南，望加多利山一帶。18樓至20樓每層設2至4伙，以大單位為主，實用面積由344至1351方呎，以4房單位佔多，其中頂層20樓為兩伙連天台特色單位，單位內有樓梯直上天台，私隱度高，同區罕有。另外，有部分特色戶設於3樓及18樓。

發展商早前開放兩個交樓標準單位，其中一個以8樓F室為藍本，實用面積338方呎，屬套1房間隔。大廳以長形設計，並外連22方呎露台，露台與大廳闊度相同，配合落地玻璃窗設計，光線充足。

一律配備電磁爐 不能明火煮食

單位廚房以開放式設計，配備木紋飾面廚櫃，華麗實用。發展商體貼用家，在廚房採用多個貼心設計，如設多組層架，方便收納廚具或食物，另家電配備齊全，標準單位設一系列西門子電器，包括電磁爐、抽油煙機、微波蒸焗爐、雪櫃、洗衣乾衣機等，打造時尚煮食空間。睡房方面，發展商以套房設計，睡房設有大型轉角窗，住戶可盡覽室外景致。套房內的浴室配備三件頭浴具，設有洗手盆櫃及鏡櫃。

發展商同時開放8樓H室交樓標準示範單位，屬實用面積266方呎開放式戶，大廳同樣以長方形設計，外連23方呎露台。大廳設有多個窗戶，令室內光猛通風，但擺放家俬需費心思。與套1房設計相同，廚房亦以開放式設計，而大廳近浴室的牆身，則設有落地全身鏡，切合「貪靚」屋主的需求。

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