經濟

香港地產

太古城額印貨鬆綁 3年連使費蝕逾百萬

【明報專訊】雖然周末多個新盤開售，但十大屋苑交投依然保持暢旺。中原及美聯統計均顯示，十大屋苑剛過去周末兩日錄約17宗成交，與前周末相同，連續約12周錄得雙位數水平，其中鰂魚涌太古城連錄5宗成交，為十大屋苑之中最旺。

不過，太古城同時錄得近月罕見蝕讓個案。市場消息指，太古城廬山閣高層A室，實用面積518方呎，2房間隔，望少海景，額印鬆綁後以1,070萬元售出，實呎20,656元。原業主2018年4月以1,135萬元購入，持貨約3年帳面蝕約65萬元，若連使費料蝕逾百萬元或約一成。

十大屋苑周末17宗 太古城佔5宗最旺

此外，中原資深區域營業董事趙鴻運亦表示， 太古城本月首9日暫錄15宗成交，其中最新成交位於太古城春櫻閣高層C室，實用面積897方呎，3房套間隔連露台，享部份海景，以1850萬元連租約易手，實呎20624元。買家為外區用家，原業主2013年5月1190萬元買入單位，帳面獲利660萬元或55%。

第一城2房627萬 屋苑今年同類新高

另外，十大屋苑中亦不乏高價成交。市場消息指，沙田第一城23座高層C室，實用面積327方呎，原則為2房單位，以627萬元成交，做價屬屋苑2房戶今年新高，實呎19,174元。原業主2012年以328萬元購入單位，持貨9年帳面獲利299萬元或91%。

荔枝角曼克頓山踏入5月暫錄2宗成交，市場消息指，其中位於1座低層B室，實用面積1361方呎，4房套房間隔，以3,200萬元連車位沽出，實呎23,512元。

曼山4房連車位3200萬沽 9年帳賺逾千萬

上述單位原業主2012年9月以2,090萬元連車位購入，持貨9年，帳面獲利1110萬元或53%。

柏傲灣本月開齋 海景2房破千萬沽

荃灣柏傲灣本月錄得首宗二手成交。利嘉閣地產助理分區市務經理石家誠表示，柏傲灣1B座低層B室，實用面積525方呎，大2房間隔，望海景，以1,080萬元沽出，實呎20,571元。原業主2017年2月以約760.4萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約319.6萬元或42%。

東頭邨綠表278萬沽 19年升14倍

半年來未有成交的九龍城東頭邨，近日錄破冰成交。市場消息指東頭邨富東樓中層4室，2房2廳，實用423方呎，以278萬元綠表易手，實呎6,572元。原業主2002年以18萬元未補價購入，業主持貨19年，帳面獲利260萬元或約14倍。

相關字詞﹕東頭邨 柏傲灣 曼克頓山 沙田第一城 太古城 十大屋苑

上 / 下一篇新聞

港SPAC遇阻 臻卓周芊汝：須釐清監管標準 美國已陷供過於求 難尋優質收購目標
港SPAC遇阻 臻卓周芊汝：須釐清監管標準 美國已陷供過於求 難尋優質收購目標
全球市况趨波動 投資取向轉穩健
全球市况趨波動 投資取向轉穩健
FEW：關注ESG與領導性別有關連
FEW：關注ESG與領導性別有關連
學者籲研MPF到期可買公共年金
學者籲研MPF到期可買公共年金
瑞士百達蓄勢迎「理財通」 料7月有細節
瑞士百達蓄勢迎「理財通」 料7月有細節
Goji Studios獲梧桐國際貸款270萬
Goji Studios獲梧桐國際貸款270萬
首域盈信劉國傑：經濟復蘇 看好銀行消費工業醫療股
首域盈信劉國傑：經濟復蘇 看好銀行消費工業醫療股
永明雷志海：加速接種疫苗利經濟 看好周期股
永明雷志海：加速接種疫苗利經濟 看好周期股
港人長壽 籲退休後繼續投資
港人長壽 籲退休後繼續投資
恒生陸庭龍：政府刧富濟貧 利資源股累科網股
恒生陸庭龍：政府刧富濟貧 利資源股累科網股
京東物流 着眼長線
京東物流 着眼長線
龍頭市佔僅2.7％ 不虞反壟斷調查
龍頭市佔僅2.7％ 不虞反壟斷調查
字節增聘數千員工拓電商 引入小米贊助 挑戰阿里京東龍頭地位
字節增聘數千員工拓電商 引入小米贊助 挑戰阿里京東龍頭地位
內地推《民辦教育促進法》 中教：未致加劇購併競爭
內地推《民辦教育促進法》 中教：未致加劇購併競爭
現代牙科：銷售回復增長 越南設廠分散生產基地
現代牙科：銷售回復增長 越南設廠分散生產基地
找名人拍短片送暖 數百元有交易
找名人拍短片送暖 數百元有交易
定位服務華人市場
定位服務華人市場
張兆聰：銅價中長期樂觀 可吼銅期貨
張兆聰：銅價中長期樂觀 可吼銅期貨
鄺翠玲：資產側重物業 再增磚頭未必是好選擇
鄺翠玲：資產側重物業 再增磚頭未必是好選擇
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠經濟復蘇 中石油購17485
金子：受惠經濟復蘇 中石油購17485
張兆聰：憧憬經濟重啟 首選濠賭股
張兆聰：憧憬經濟重啟 首選濠賭股
陳大為：耶倫一句話的震盪和啟示
陳大為：耶倫一句話的震盪和啟示
簡志健、傅可怡：Farfetch衝擊奢侈品市場生態
簡志健、傅可怡：Farfetch衝擊奢侈品市場生態
八達通自動增值優惠幫補車費
八達通自動增值優惠幫補車費
沈永年：江門肇慶樓價相對較低
沈永年：江門肇慶樓價相對較低
陸振輝：香港退休投資金融工具不足
陸振輝：香港退休投資金融工具不足
趙海珠：經濟漸復蘇 央行開始轉口風
趙海珠：經濟漸復蘇 央行開始轉口風
謝紹榮：股神教你「花無百日紅」
謝紹榮：股神教你「花無百日紅」
陸振球：加息預期升溫 利好金融金礦股
陸振球：加息預期升溫 利好金融金礦股
陸振球：投資要與時並進 為組合常作檢討
陸振球：投資要與時並進 為組合常作檢討
林少陽：資產折讓不利增長股趨明顯
林少陽：資產折讓不利增長股趨明顯
技術取勝：恒生處上升通道
技術取勝：恒生處上升通道
謝偉銓：隔山買牛緊記做足功課
謝偉銓：隔山買牛緊記做足功課
李聲揚：投資看結果 不是扮型
李聲揚：投資看結果 不是扮型
蔡金強：油價行情旺 中海油可追
蔡金強：油價行情旺 中海油可追
艾雲豪：「反面想像」下的法國新金童
艾雲豪：「反面想像」下的法國新金童
蘇沛豐：長實長揸短炒皆宜
蘇沛豐：長實長揸短炒皆宜
李順威：供應短缺 商品強勢
李順威：供應短缺 商品強勢
劉思明：高追周期股 如火中取栗
劉思明：高追周期股 如火中取栗
何啟聰：港交所博反彈 留意購25459
何啟聰：港交所博反彈 留意購25459
瑞銀亞洲：炒作本周業績 京東購11232
瑞銀亞洲：炒作本周業績 京東購11232
摩根大通亞洲：看好金價 S金購21779
摩根大通亞洲：看好金價 S金購21779
周顯：蓋茨的2015年
周顯：蓋茨的2015年
王弼：香港樓市又蠢蠢欲動
王弼：香港樓市又蠢蠢欲動
曾淵滄：港股個別發展 銀行受惠加息
曾淵滄：港股個別發展 銀行受惠加息
湯文亮：上錯車慘過落錯車
湯文亮：上錯車慘過落錯車
陳永傑：豪宅也起動
陳永傑：豪宅也起動
廖偉強：樓價今年可破頂
廖偉強：樓價今年可破頂
布少明：樓市醞釀新升浪
布少明：樓市醞釀新升浪
馬泰陽：新盤熱潮 冲喜樓市
馬泰陽：新盤熱潮 冲喜樓市
新盤9日成交破千宗 超上月全月 全月成交量有望升穿1月高位
新盤9日成交破千宗 超上月全月 全月成交量有望升穿1月高位
晉環加推160伙 開放式戶首登場近千萬入場
晉環加推160伙 開放式戶首登場近千萬入場
利．晴灣23四日收1255票 超額15倍
利．晴灣23四日收1255票 超額15倍
新地商場母親節旺 生意重返疫情前85%
新地商場母親節旺 生意重返疫情前85%
Prince Central 位處九龍核心
Prince Central 位處九龍核心
新盤搶客 君滙港呎價企穩2萬
新盤搶客 君滙港呎價企穩2萬
疫下出國 旅保傍身
疫下出國 旅保傍身