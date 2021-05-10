太古城額印貨鬆綁 3年連使費蝕逾百萬

不過，太古城同時錄得近月罕見蝕讓個案。市場消息指，太古城廬山閣高層A室，實用面積518方呎，2房間隔，望少海景，額印鬆綁後以1,070萬元售出，實呎20,656元。原業主2018年4月以1,135萬元購入，持貨約3年帳面蝕約65萬元，若連使費料蝕逾百萬元或約一成。

十大屋苑周末17宗 太古城佔5宗最旺

此外，中原資深區域營業董事趙鴻運亦表示， 太古城本月首9日暫錄15宗成交，其中最新成交位於太古城春櫻閣高層C室，實用面積897方呎，3房套間隔連露台，享部份海景，以1850萬元連租約易手，實呎20624元。買家為外區用家，原業主2013年5月1190萬元買入單位，帳面獲利660萬元或55%。

第一城2房627萬 屋苑今年同類新高

另外，十大屋苑中亦不乏高價成交。市場消息指，沙田第一城23座高層C室，實用面積327方呎，原則為2房單位，以627萬元成交，做價屬屋苑2房戶今年新高，實呎19,174元。原業主2012年以328萬元購入單位，持貨9年帳面獲利299萬元或91%。

荔枝角曼克頓山踏入5月暫錄2宗成交，市場消息指，其中位於1座低層B室，實用面積1361方呎，4房套房間隔，以3,200萬元連車位沽出，實呎23,512元。

曼山4房連車位3200萬沽 9年帳賺逾千萬

上述單位原業主2012年9月以2,090萬元連車位購入，持貨9年，帳面獲利1110萬元或53%。

柏傲灣本月開齋 海景2房破千萬沽

荃灣柏傲灣本月錄得首宗二手成交。利嘉閣地產助理分區市務經理石家誠表示，柏傲灣1B座低層B室，實用面積525方呎，大2房間隔，望海景，以1,080萬元沽出，實呎20,571元。原業主2017年2月以約760.4萬元購入，持貨約4年，帳面獲利約319.6萬元或42%。

東頭邨綠表278萬沽 19年升14倍

半年來未有成交的九龍城東頭邨，近日錄破冰成交。市場消息指東頭邨富東樓中層4室，2房2廳，實用423方呎，以278萬元綠表易手，實呎6,572元。原業主2002年以18萬元未補價購入，業主持貨19年，帳面獲利260萬元或約14倍。