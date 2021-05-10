利．晴灣23四日收1255票 超額15倍

千望擬短期內加推9伙

遠洋集團助理銷售總監王維榮指，千望上周六首輪開售45伙，共售出31伙成交，佔公開發售單位近7成，買家以年輕人為主，大部分作自用，鑑於可供銷售的開放式單位已全數沽出，集團計劃加推9伙應市，當中包括5個開放式單位及4個1房戶，有機會本周發售。另上周六已加推30伙的利．晴灣23，由上周四至昨日，四日內共收約1255票，以兩張價單共80伙計，超額近15倍。

凱滙二期兩日沽19伙

此外，信置（0083）、市建局觀塘凱滙第二期，過去兩日共錄19宗成交，其中3座42樓F室，實用909方呎，成交價2127.16萬元，實呎23,401元；3座49樓J室，實用500方呎，成交價1314.89萬元，實呎26,298元。另長實（1113）中半山 21 BORRETT ROAD本月連售3伙，套現約6.5億元，上周六售出的18樓2號室4房戶，實用2154方呎，連一個車位成交價1.7億元，實呎78,923元。萬科香港屯門掃管笏上源，昨連沽兩伙，其中32號洋房，實用4,860方呎，連1,876方呎花園及763方呎天台，5套房間隔，成交價1.1億元，實呎22,634元。