晉環加推160伙 開放式戶首登場近千萬入場

折實均呎33980元 高首批14%

晉環昨加推的4號價單，提供160個單位，實用289至1135方呎，包括20個首推的開放式單位，另有20伙1房、70伙2房、40伙3房及10伙4房戶，定價1168.3萬至4843.8萬元，實呎37,329至47,192元，扣除最高18%優惠後，折實價958.1萬至3972萬元，折實實呎30,610至38,698元。整張價單折實平均實呎33,980元，對比3號價單的33,103元高約2.6%。發展商指，加幅主要反映景觀及座向等因素，若對比首張價單的29,689元則高約14%。另若以定價計，今張單位市值約37億元。

8日沽426伙套逾90億 每伙平均2100萬

今批單位最矚目的開放式單位，售價最低一伙為1B座6樓B室，實用290方呎，定價1168.3萬元，扣除最高折扣18%後，折實價958.1萬元，折實實呎33,038元，而最貴一伙則為1B座5樓B室，實用289方呎，連93方呎平台，定價1303.8萬元，折實1069.1萬元，折實實呎36,994元。另值得一提，若以建期總折扣15%計，上述20個開放式單位中，有5個開放式單位折實後售價在1000萬元以下，即意味可承造最高八成的高成數按揭。

擬周末進行第三輪銷售

晉環銷售成績理想，路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫（圖）表示，項目在8日內累售426伙，佔整體800伙逾半，套現逾90億元，平均實呎32,649元，平均每伙成交價約2100萬元，項目計劃周末進行第三輪銷售，而現時仍有8個4房單位正進行招標發售，並於今日截標，亦有機會短期內繼續以招標形式推出更多特色戶發售。