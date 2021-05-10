新盤9日成交破千宗 超上月全月 全月成交量有望升穿1月高位

明報記者 林尚民

事實上，過去兩日市場共錄約434宗一手成交（見表），即連續兩個周末錄得超過400宗一手買賣，其中晉環次輪及THE HENLEY I首輪銷售已沽出317伙，已佔周末兩日一手整體成交逾七成。THE HENLEY I昨日推出196伙，上午先進行A組大手揀樓，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目A組時段共售出28伙，當中最大手買家以5529.83萬元連購三伙實用546方呎的2座D室2房單位，每伙成交價約1841.3萬至1852.6萬元，實呎由33,723至33,932元。若總計全日，林達民指，至昨晚8時，項目即日售出134伙，佔可售單位近七成，套現逾15.51億元，連同上周六招標售出之3伙，共套現逾16.92億元，現正積極部署於短期內加推單位應市。

HENLEY I首輪沽137伙套現近17億

林達民指，買家主要鍾情海景方向單位，並形容「呎價越貴越受歡迎」，昨日售出單位中，最高成交價單位為實用889方呎的2座18樓A室，屬3房1套連衣帽間及工作間間隔，成交價2853.54萬元，實呎32,098元，最高成交實呎則達35,721元，為實用546方呎的2座39樓D室，屬2房連衣帽間及儲物房間隔，成交價約1950.3萬元，單位位於第2座極高層D室，望啟德體育園與維港景色。林又稱，由於買家較鍾情項目海景單位，故次輪銷售時會計劃加推較多海景戶。

周末沽434伙 HENLEY晉環佔逾七成

另外，THE HENLEY I上周六以招標形式售出3伙，其中位於2座40樓A室，實用1350方呎，3房雙套房及工作間，連635方呎平台及1176方呎天台，以8354.88萬元售出，實呎達61,888元，創啟德新高呎價紀錄。林達民指，目前仍有不少客戶對二期特色戶有興趣，料呎價有機會再挑戰新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月一手交投氣氛十分熱鬧，相信全月有機會突破2500宗近年新高位。美聯住宅部行政總裁布少明則指，多個新盤登場，本月一手成交量料達2,000宗，二手則料近6,000宗成交。