馬泰陽：新盤熱潮 冲喜樓市

去年洋房落成4年新低

本行資料研究部綜合土地註冊處資料，今年首4個月整體物業註冊量合共錄31,990宗，創9年同期新高。當中二手住宅表現突出，尤其大額二手成交，今年首4個月逾2000萬元二手住宅註冊量錄725宗，比起去年同期升約144.1%，更創1997年後的同期24年新高。

樓市表現強勢，尤其大額物業至豪宅洋房，更獲實力買家追捧。日前差餉物業估價署發布最新《香港物業報告 2021》，去年洋房落成量僅176伙，按年大減約 37%，是4年新低。若以過去10年計算，平均每年僅約213伙，可見洋房新供應極少。新盤豪宅大額成交接連出現，最新大額成交見於何文田新盤St. George's Mansions，單日售出2伙單位，套現逾1.8億元。優質豪宅素來獲買家青睞，未來中港若恢復通關，豪宅料更有力跑贏大市。

目前整體房屋供應捉襟見肘，加上市場資金氾濫，息口更見11年低位，持有現金面對貶值的問題顯而易見，資產價格則勢將水漲船高，相信不少市民會投資於表現穩健的物業市場，以享受資產增值的回報，對樓市發展有支持。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]