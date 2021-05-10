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布少明

投資策略

布少明：樓市醞釀新升浪

【明報專訊】最近二手市場交投相當熾熱，成交量節節上升之餘，各區屋苑整體樓價同步穩步向好；同時，雖則上月新盤市場「回氣」令表現稍為遜色，整月成交量回落至不足800伙，但踏入5月份，大型新盤相繼登場，新盤市場「百花齊放」轉趨熱鬧，雖有部分新盤開價貼近市場預期上限，但新盤依然「有價有市」，充分反映買家入市意欲積極。究竟樓市有幾旺？我們先由以下數據說起。

新盤「百花齊放」轉趨熱鬧

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，4月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量共錄9150宗，創出23個月新高，已連續2個月超越9000宗。

一手市場方面，發展商「打鐵趁熱」加快申請預售樓花同意書以補充「貨源」，此舉有助發展商保持一手「貨如輪轉」，保持新盤「熱度」及帶動整體交投氣氛。

另外，4月份共有3個新申請預售樓花項目，合共涉及2492個單位，較3月份740伙按月急升逾2.3倍，並創自去年6月後的10個月新高。筆者估計，隨着多個全新盤加入新盤戰，估計5月全月一手成交量可望超逾2000宗。

近期種種因素都成為旺市持續的助力，除了近月本地銀行同業拆息持續低企外，疫情持續緩和、中港通關在即、經濟持續復蘇、樓市供不應求等都是老生常談的因素，筆者認為，樓市正醞釀新一輪升浪，只待盤源進一步補充，以及其他利好交投氛圍的消息出現作配合，屆時樓市將呈現突破，再戰歷史高位。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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