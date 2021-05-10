廖偉強：樓價今年可破頂

每個港人須有瓦遮頭

近年政府已經將公營房屋及私營房屋由之前的六四比例，改為目前的七三比例，這個做法完全符合每一個香港人都能有瓦遮頭的願望。至於私營物業的擁有，就要視乎買家的財力而定。以目前香港的人口計算，在750萬人口當中，每年只要有1%擁有財富又有能力的買家，就足以消耗全年的一手及二手成交總量；就算是財富不平均或需求不平均，這些買家的數量絕對足夠消耗每年私樓供應量。最近香港的疫情確有緩和迹象，疫苗雖然未能夠做到全民接種，但是相信隨着數量不斷累積，也可發揮一定作用；加上中港兩地通關在望，4月底政府再次放寬限聚令，市場的消費因此出現報復式反彈，市民在外的活動亦開始增加，香港的經濟相信已經見底，能否持續回升就要看疫情進一步的變化。

有傳媒問筆者今年的樓價幾時會破頂，如果大家有印象的話，樓價的高位是在2019年8月份左右，筆者認為今年內指數必定可以突破高位。如無意外，應該在中港兩地實施有限度通關條件開始後的兩個月內，中港兩地的市民流動，就會帶動人流、物流及經濟流，這樣的條件之下，樓價就會突破歷史新高紀錄。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]