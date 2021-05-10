經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：豪宅也起動

【明報專訊】近期本港樓市交投漸趨活躍，一二手樓成交均告升溫，樓價亦如慢火煎魚般向上，變成價量齊升。而且新近成交的單位，不再侷限在中小型住宅，大價豪宅亦已起動，樓市升勢頗為全面。

今年初，本港樓市成交漸見興旺，但集中在中小型住宅物業，成交量穩步上揚，例如新界西的樓盤表現較為活躍。及後九龍以至港島區的藍籌屋苑成交量亦逐漸推高，並突破多年來的成交量新高，樓價亦變得硬朗。

港九新界豪宅成交亦漸漸升溫，換樓鏈逐步啟動，形成全面升市。事實上，樓市轉旺並非香港獨有，美國、英國、中國以至澳洲樓價均有進帳，這正好反映美國及歐洲的量化寬鬆造成的現金貶值問題日趨明顯，有錢人亦多已明白長期持有大量現金非長線理想投資之道，需要換馬以達到保本增值目標。

資金不僅向樓市進發，也向股市及金市推進，所以，見到美國、英國樓價破頂之外，美國、德國等股市亦在歷史高峰徘徊，不停地破頂迭創新高。

量寬停不了 資金押注實物資產

再加上量寬及減息已經不再是新事物，早在2008年環球金融海嘯之後見識過，知道後果是熱錢追逐樓市、股市及金市等資產，形成資產升值。過去一年以來，美元指數累積跌幅至今已經約達9%，投資者明白到現金貶值是大勢所趨，資產升值的現實不變，加上4月中美元跌勢轉趨明顯，將會促使更多有錢人向樓市、股市及金市投以信心一票。本港豪宅展現比較顯著交投，是市場資金流向的證明。美國量寬不停地加碼，並未有完全停下來，資金繼續押注實物資產。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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