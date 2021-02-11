何啟聰：港交所博反彈 留意購25459

有報道稱，中證監研究收緊內地企業到境外上市規則，港交所（0388）上周五午後受壓，低位曾跌逾3%，暫守450元水平，收市跌逾2%；短線觀望450元能否止跌。

港交所捱沽，吸引資金流入好倉觀望反彈。留意在過去半年，市場多次出現港交所或受挑戰的相關消息，例如籌組新交易所等，但始終未對港交所股價帶來明顯負面影響。博反彈，看好可考慮港交認購證25459，行使價525.5元，2021年8月到期，實際槓桿約9.1倍。相反看淡可留意港交認沽證20156，行使價399.8元，2021年9月到期，實際槓桿約6.8倍。(本結構性產品並無抵押品)

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]