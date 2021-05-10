Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2021年5月10日星期一
技術取勝
投資策略
港SPAC遇阻 臻卓周芊汝：須釐清監管標準 美國已陷供過於求 難尋優質收購目標
全球市况趨波動 投資取向轉穩健
FEW：關注ESG與領導性別有關連
學者籲研MPF到期可買公共年金
瑞士百達蓄勢迎「理財通」 料7月有細節
Goji Studios獲梧桐國際貸款270萬
首域盈信劉國傑：經濟復蘇 看好銀行消費工業醫療股
永明雷志海：加速接種疫苗利經濟 看好周期股
港人長壽 籲退休後繼續投資
恒生陸庭龍：政府刧富濟貧 利資源股累科網股
京東物流 着眼長線
龍頭市佔僅2.7％ 不虞反壟斷調查
字節增聘數千員工拓電商 引入小米贊助 挑戰阿里京東龍頭地位
內地推《民辦教育促進法》 中教：未致加劇購併競爭
現代牙科：銷售回復增長 越南設廠分散生產基地
找名人拍短片送暖 數百元有交易
定位服務華人市場
張兆聰：銅價中長期樂觀 可吼銅期貨
鄺翠玲：資產側重物業 再增磚頭未必是好選擇
環球經濟數據
金子：受惠經濟復蘇 中石油購17485
張兆聰：憧憬經濟重啟 首選濠賭股
陳大為：耶倫一句話的震盪和啟示
簡志健、傅可怡：Farfetch衝擊奢侈品市場生態
八達通自動增值優惠幫補車費
沈永年：江門肇慶樓價相對較低
陸振輝：香港退休投資金融工具不足
趙海珠：經濟漸復蘇 央行開始轉口風
謝紹榮：股神教你「花無百日紅」
陸振球：加息預期升溫 利好金融金礦股
陸振球：投資要與時並進 為組合常作檢討
林少陽：資產折讓不利增長股趨明顯
技術取勝：恒生處上升通道
謝偉銓：隔山買牛緊記做足功課
李聲揚：投資看結果 不是扮型
蔡金強：油價行情旺 中海油可追
艾雲豪：「反面想像」下的法國新金童
蘇沛豐：長實長揸短炒皆宜
李順威：供應短缺 商品強勢
劉思明：高追周期股 如火中取栗
何啟聰：港交所博反彈 留意購25459
瑞銀亞洲：炒作本周業績 京東購11232
摩根大通亞洲：看好金價 S金購21779
周顯：蓋茨的2015年
王弼：香港樓市又蠢蠢欲動
曾淵滄：港股個別發展 銀行受惠加息
湯文亮：上錯車慘過落錯車
陳永傑：豪宅也起動
廖偉強：樓價今年可破頂
布少明：樓市醞釀新升浪
馬泰陽：新盤熱潮 冲喜樓市
新盤9日成交破千宗 超上月全月 全月成交量有望升穿1月高位
晉環加推160伙 開放式戶首登場近千萬入場
利．晴灣23四日收1255票 超額15倍
太古城額印貨鬆綁 3年連使費蝕逾百萬
新地商場母親節旺 生意重返疫情前85%
Prince Central 位處九龍核心
新盤搶客 君滙港呎價企穩2萬
疫下出國 旅保傍身
技術取勝：恒生處上升通道
【明報專訊】領展守住上升軌（圖）
上 / 下一篇新聞
港SPAC遇阻 臻卓周芊汝：須釐清監管標準 美國已陷供過於求 難尋優質收購目標
全球市况趨波動 投資取向轉穩健
FEW：關注ESG與領導性別有關連
學者籲研MPF到期可買公共年金
瑞士百達蓄勢迎「理財通」 料7月有細節
Goji Studios獲梧桐國際貸款270萬
首域盈信劉國傑：經濟復蘇 看好銀行消費工業醫療股
永明雷志海：加速接種疫苗利經濟 看好周期股
港人長壽 籲退休後繼續投資
恒生陸庭龍：政府刧富濟貧 利資源股累科網股
京東物流 着眼長線
龍頭市佔僅2.7％ 不虞反壟斷調查
字節增聘數千員工拓電商 引入小米贊助 挑戰阿里京東龍頭地位
內地推《民辦教育促進法》 中教：未致加劇購併競爭
現代牙科：銷售回復增長 越南設廠分散生產基地
找名人拍短片送暖 數百元有交易
定位服務華人市場
張兆聰：銅價中長期樂觀 可吼銅期貨
鄺翠玲：資產側重物業 再增磚頭未必是好選擇
環球經濟數據
金子：受惠經濟復蘇 中石油購17485
張兆聰：憧憬經濟重啟 首選濠賭股
陳大為：耶倫一句話的震盪和啟示
簡志健、傅可怡：Farfetch衝擊奢侈品市場生態
八達通自動增值優惠幫補車費
沈永年：江門肇慶樓價相對較低
陸振輝：香港退休投資金融工具不足
趙海珠：經濟漸復蘇 央行開始轉口風
謝紹榮：股神教你「花無百日紅」
陸振球：加息預期升溫 利好金融金礦股
陸振球：投資要與時並進 為組合常作檢討
林少陽：資產折讓不利增長股趨明顯
技術取勝：恒生處上升通道
謝偉銓：隔山買牛緊記做足功課
李聲揚：投資看結果 不是扮型
蔡金強：油價行情旺 中海油可追
艾雲豪：「反面想像」下的法國新金童
蘇沛豐：長實長揸短炒皆宜
李順威：供應短缺 商品強勢
劉思明：高追周期股 如火中取栗
何啟聰：港交所博反彈 留意購25459
瑞銀亞洲：炒作本周業績 京東購11232
摩根大通亞洲：看好金價 S金購21779
周顯：蓋茨的2015年
王弼：香港樓市又蠢蠢欲動
曾淵滄：港股個別發展 銀行受惠加息
湯文亮：上錯車慘過落錯車
陳永傑：豪宅也起動
廖偉強：樓價今年可破頂
布少明：樓市醞釀新升浪
馬泰陽：新盤熱潮 冲喜樓市
新盤9日成交破千宗 超上月全月 全月成交量有望升穿1月高位
晉環加推160伙 開放式戶首登場近千萬入場
利．晴灣23四日收1255票 超額15倍
太古城額印貨鬆綁 3年連使費蝕逾百萬
新地商場母親節旺 生意重返疫情前85%
Prince Central 位處九龍核心
新盤搶客 君滙港呎價企穩2萬
疫下出國 旅保傍身
港SPAC遇阻 臻卓周芊汝：須釐清監管標準 美國已陷供過於求 難尋優質收購目標
全球市况趨波動 投資取向轉穩健
FEW：關注ESG與領導性別有關連
學者籲研MPF到期可買公共年金
瑞士百達蓄勢迎「理財通」 料7月有細節
Goji Studios獲梧桐國際貸款270萬
首域盈信劉國傑：經濟復蘇 看好銀行消費工業醫療股
永明雷志海：加速接種疫苗利經濟 看好周期股
港人長壽 籲退休後繼續投資
恒生陸庭龍：政府刧富濟貧 利資源股累科網股
京東物流 着眼長線
龍頭市佔僅2.7％ 不虞反壟斷調查
字節增聘數千員工拓電商 引入小米贊助 挑戰阿里京東龍頭地位
內地推《民辦教育促進法》 中教：未致加劇購併競爭
現代牙科：銷售回復增長 越南設廠分散生產基地
找名人拍短片送暖 數百元有交易
定位服務華人市場
張兆聰：銅價中長期樂觀 可吼銅期貨
鄺翠玲：資產側重物業 再增磚頭未必是好選擇
環球經濟數據
金子：受惠經濟復蘇 中石油購17485
張兆聰：憧憬經濟重啟 首選濠賭股
陳大為：耶倫一句話的震盪和啟示
簡志健、傅可怡：Farfetch衝擊奢侈品市場生態
八達通自動增值優惠幫補車費
沈永年：江門肇慶樓價相對較低
陸振輝：香港退休投資金融工具不足
趙海珠：經濟漸復蘇 央行開始轉口風
謝紹榮：股神教你「花無百日紅」
陸振球：加息預期升溫 利好金融金礦股
陸振球：投資要與時並進 為組合常作檢討
林少陽：資產折讓不利增長股趨明顯
謝偉銓：隔山買牛緊記做足功課
李聲揚：投資看結果 不是扮型
蔡金強：油價行情旺 中海油可追
艾雲豪：「反面想像」下的法國新金童
蘇沛豐：長實長揸短炒皆宜
李順威：供應短缺 商品強勢
劉思明：高追周期股 如火中取栗
何啟聰：港交所博反彈 留意購25459
瑞銀亞洲：炒作本周業績 京東購11232
摩根大通亞洲：看好金價 S金購21779
周顯：蓋茨的2015年
王弼：香港樓市又蠢蠢欲動
曾淵滄：港股個別發展 銀行受惠加息
湯文亮：上錯車慘過落錯車
陳永傑：豪宅也起動
廖偉強：樓價今年可破頂
布少明：樓市醞釀新升浪
馬泰陽：新盤熱潮 冲喜樓市
新盤9日成交破千宗 超上月全月 全月成交量有望升穿1月高位
晉環加推160伙 開放式戶首登場近千萬入場
利．晴灣23四日收1255票 超額15倍
太古城額印貨鬆綁 3年連使費蝕逾百萬
新地商場母親節旺 生意重返疫情前85%
Prince Central 位處九龍核心
新盤搶客 君滙港呎價企穩2萬
疫下出國 旅保傍身
prev
next