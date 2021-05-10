陸振輝：香港退休投資金融工具不足

退休者如果想心境年輕，就一定要學習融入新潮流之中。隨着新經濟的興起，很多傳統的經營方式和財務操作都出現了巨大的進步，固然市面上各種商業行為良莠不齊，退休者要小心選擇，但如果能夠找到正確的新財技，又無可否認可以增加一些潮流所說的「睡後收入」。香港是一個高度金融化社會，各式的投資機會琳瑯滿目，退休者如果可以「良禽擇木而棲」，就更加可以令退休資金回報合理化，令自己擁有更理想的退休生活。

香港政府對退休者的支援並不太完善，除卻基本福利外，就只有提供「i-Bond」和「逆按揭」這一類出路，但都是利息回報非常不理想，想安享晚年似力有未逮，唯一好處是有較安全的擔保而已。有些退休者卻主力投資在金融市場，但市勢難測，風險自負，如果不適當地分散風險，恐怕並非理想的方法。看來，政府也應有新思維，為香港退休族引入一些可供養老的投資工具。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

[陸振輝 優游歲月]