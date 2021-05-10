八達通自動增值優惠幫補車費

市場上多家銀行都會為使用信用卡自動增值的市民提供優惠，優惠主要分為兩大類別，分別是信用卡積分或亞洲萬里通里數獎賞及現金回贈。

以匯豐銀行信用卡為例，可選擇每次增值上限分別為250元及500元，增值每250元可獲得1元「獎賞錢」，獎賞錢可以用來繳付信用卡帳單，或於指定商戶當現金使用。假設每月增值1000元，可回贈4元獎賞錢，即0.4%現金回贈。限時優惠方面，由即日至明年1月31日，以匯豐信用卡申請八達通自動增值服務，可獲贈50元簽帳迎新獎賞。

匯豐星展回贈0.4%

星展銀行DBS Black World Mastercard及恒生銀行Mpower卡的增值優惠與匯豐信用卡相似，DBS Black World Mastercard每次增值滿250元可獲贈1元DBS $Dollar，即等同0.4%現金回贈，可用於繳付帳單、兌換飛行里數、於 iGO Rewards 兌換旅遊產品或於eShop兌換其他禮券或禮品。恒生Mpower卡每次增值250元可獲250分，等同1元Cash Dollar，惟要留意Cash Dollar不能用於繳付信用卡帳單，只能於指定商戶消費使用，1Cash Dollar價值1元。

恒生enJoy卡Cash Dollar可轉yuu積分

近日恒生enJoy卡積分計劃，由Cash Dollar轉移至yuu積分獎賞計劃，每增值1元可獲1 yuu積分。積分只能用於怡和集團旗下商戶，包括萬寧、宜家傢俬、惠康等。若每月增值1000元即可獲1000分，在yuu reward手機應用程式內顯示，1000分可兌換KFC、7-11便利店的5元現金卷。如想兌換萬寧、宜家傢俬、PHD的10元現金券，最少要2000分。兌換其他禮品優惠，例如650分可以兌換KFC一件雞上髀、1000分可於惠康兌換兩盒250毫升清雞湯，以積分兌換產品或更划算。

Citi八達通白金卡簽帳達標後 交通費八五折

若市民較喜歡現金回贈，以渣打Simply Cash Visa卡作自動增值可享1.5%現金回贈，而花旗Citi Cash Back信用卡可享1%現金回贈，即分每增值1000元分別可獲15元及10元。

另外，若平日熱中於利用信用卡消費，並每月簽帳超過3000元，建議使用花旗Citi八達通白金卡，當簽帳達標後，當月交通開支包括巴士、港鐵、綠色小巴、郵輪、電車可享有額外15%的回贈，假設每月車資為1000元，即慳150元，相比起其他信用卡回贈比率更高。

儘管在新冠疫情影響下，市民難以外遊，但仍有不少人熱中於儲蓄亞洲萬里通飛行里數，以渣打亞洲萬里通萬事達卡為例，每增值6元等於1里數，增值1000元即可獲166里。若以現金價值計算，1里等如0.1元，即增值1000元變相可獲16.6元。不過飛行里數最好用於兌換機票，除非手頭拮据或持有過多飛行里數，否則不建議轉售。另外，花旗銀行Citi PremierMiles 信用卡每增值8元兌換1里數。

此外，近日不少交通工具都增設以香港支付寶的乘車碼作支付，現時App內提供優惠，集滿3個印花可兌換3元乘車優惠，不過數量有限，換完即止。

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