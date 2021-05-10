鄺翠玲：資產側重物業 再增磚頭未必是好選擇

先生要申請撤銷「擔保人」 方便置業

至於到時是否有足夠首期？現時夫婦每月有2.4萬元的盈餘，連同現時100萬元現金，5年後料可累積至約244萬元，若以四成首期按揭條款計算，約能買550萬元的物業，以目前樓價情况來看是仍有一些選擇的，但將耗盡所有現金資產！若將現金資產的一半連同每月盈餘的一半用作投資，以平均年回報9%計算，可買樓價或可調高至約600萬元，選擇也許多些。

日後若累積足夠資金便立即入市的話，那徐先生的資產項目只有物業，在風險管理來說，只側重在某一類資產是較危險的，萬一樓市逆轉或經濟低迷（就像現時疫情影響），對他來說將會是雙重打擊！再看看債項情况：現時已達700萬元（包括父母的樓按），如日後落實再置業，總債項或會增加至過千萬元，雖說這物業能提供租金收入，但在加息周期面對的壓力也不小，每加1厘息，每1000萬元的債項每月便需多付8300元的利息。另一方面，其中一項債項是由父母加按需償還的，筆者微見是此債項應有雙重風險管理考慮：其他物業可賣掉套現，但這物業絕不能這樣處理，所以在任何情况下，手頭上的現金應較充裕，以應付不時之需，况且小朋友年幼時的使用費仍有很多未知之數，也需開始籌措日後教育基金事宜！總括而言，再置業計劃在短期內未必是最好的部署。

如果徐先生的目標是日後「持續有穩定收入」的話，何不考慮選擇「年金方案」？既不需要大量現金才能起動，受經濟周期的影響較小，也節省不少差管稅等雜頭支出，整體風險管理亦較佳，更可以立即起動，爭取時間。若每月供款1萬元，為期20年，在徐先生65歲時開始收取年金收入，預計他每月有約3萬元的收入，直至終老，也不失為一個穩健的安排。

美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]