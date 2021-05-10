內地推《民辦教育促進法》 中教：未致加劇購併競爭

擬年內增購兩家學校 涉資約60億

中教2017年上市時經營3間學校，數年間透過收購增至現時共13間學校，莫貴標稱，擬每年增購2至3間學校。他表示，中教在收購學校後，在提升財務表現時亦會提升教育質量，提高收生效率，因此內部回報率或比原定目標的15%為高。現時他們正加緊處理6間本科學院及1間專科學校的收購項目。雖然中教持續物色收購，但莫貴標稱，集團淨負債比率僅18%，與預期最多50%有距離，仍有空間發債籌集資金。以目前中教每年EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）約20億元，加上約40億元現金儲備，相信足夠應付收購所需。他預期股息率可保持50%水平。

目前中教旗下學校有25萬名學生，莫貴標指出，每名學生每年學費逾2萬元，一般每年約有5%增幅，學生人數則按年增加10%，有助達到未來3至5年每年收入增長15%的目標。另因為中教已收購澳洲國王學院，並與倫敦里士滿美國國際大學合作，發展學分互認、頒發外國學士及碩士學位，因此確保內地學費收入不會因為學生出國讀書而流失。