字節增聘數千員工拓電商 引入小米贊助 挑戰阿里京東龍頭地位

明報記者 陳麗歡

字節跳動去年開始成立電商部門抖音電商，主要以銷售化妝品和服裝為主，去年銷售額達260億美元（約值2019.13億港元），而阿里旗下的淘寶當年則花了六年時間才能達到同一銷售金額。字節跳動上月宣布，今年將加大推動電商業務發展，字節跳動料今年廣告銷售料達400億美元（約3120億港元），來自中國的銷售將貢獻逾半數。

字節預測電商廣告收入將超遊戲業務

截至今年1月，抖音銷每天能吸引達6億用戶。字節跳動估計，抖音電商今年能吸納超過1000個品牌加入，銷貨總值將達6000億元人民幣，至明年商家數目將增加5倍，銷貨總值將達致1.2萬億元人民幣。字節跳動亦預測，集團於電商方面的廣告收入將超越遊戲業務，成為廣告收入貢獻最大的部分。

市傳字節跳動籌備上市，而新的電商業務令該公司的估值超過2500億美元，並消除市場對北京政府打擊內地科網巨頭的憂慮。

利用著名KOL於短片直播推銷產品的營銷方式於2016年由阿里開創，去年整體電商市場受惠疫情帶動銷售，其中阿里「淘寶實況」亦產生超過4000億元人民幣的GMV（平台訂單總商品交易額），快手（1024）則達3810億元人民幣，而抖音的銷貨總值則是快手的一半，達約1905億元人民幣（見附圖）。而去年下半年直播帶貨總銷售額最高的首10位主播中，抖音亦僅得一人居第八位，其餘九席都由阿里及快手瓜分。

擬與WalMart和Shopify等平台合作

字節跳動又為主攻海外用戶的「TikTok」提供銷售路線。報道又引述知情人士透露，TikTok已開始與WalMart Inc 和Shopify等海外電子商務平台合作，將電子商務、實時媒體和短視頻結合起來，為商家於中國境外提供了更大的機會。知情人士又指，字節跳動已在新加坡建立一支工程師團隊，以發展TikTok新生的電子商務業務。