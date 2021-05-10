龍頭市佔僅2.7％ 不虞反壟斷調查

集團於招股書說明《反壟斷指南》對其業務影響並不重大。因市場結構相當分散。即使京東物流已名列內地最大一體化供應鏈物流服務供應商，其市佔率亦僅2.7%，反映行業競爭激烈。一體化供應商如京東、順豐（002352）、阿里巴巴（9988）旗下的菜鳥自然拼過你死我活，同時在配送業務亦要面對「三通一達」的強大競爭。（「三通一達」即中通快遞（2057）、圓通速遞（600233）、申通快遞（002468）及韻達快遞）。

行業面對激烈競爭

不過宏觀市場未構成反壟斷調查，但物流業涉及多個環節，有時亦或「誤觸地雷」。招股文件便透露，集團於今年3月，接獲一份與過往一起收購有關的正式立案通知，要求集團就該筆未申報交易、是否構成未依法申報的經營者集中提供相關材料及說明。

京東物流表示，一直配合國家市場監督管理總局，提供所要求的文件和資料，並與國家市場監督管理總局保持書面和口頭溝通。截至目前為止，案件仍在調查中，或會因該等問詢而遭處罰，包括最高50萬元人民幣罰款，或在極端情况下，可能採取多種手段，如限期處分股份或者資產、限期轉讓營業或者採取其他必要措施，以恢復到集中前的狀態。

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