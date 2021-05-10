經濟
新股巡禮

京東物流 着眼長線

【明報專訊】再有京東系成員登陸港股市場。京東（9618）旗下的京東物流計劃來港上市，集資或高達300億元。目前內地一體化供應鏈物流服務行業急速增長，市場競爭格局分散，集團已清楚表明，相較盈利增長，目前更着重擴大市場份額，故中短期內，盈利表現將非常波動，集團難作任何盈利水平保證。

撰文： 盧嘉偉

繼京東、達達集團（DADA、京東持股約46.5%）及京東健康（6618）後，京東物流將成為京東集團系內第4家上市企業。市場消息表示，京東物流或於5月在港公開招股，目標估值達400億美元，集資30億至40億美元，相當於約233億至310億港元。但最終集資金額有待確定。

京東物流是京東在2007年成立的內部物流部門，至2017年宣布獨立營運。截至去年底，集團已在全國運營900多個倉庫、總管理面積約2100萬平方米，當中包括於22個城市運營32個「亞洲一號」大型智能倉庫；擁有超過19萬名配送人員。

中國最大一體化供應鏈物流商

根據灼識諮詢報告（下簡稱報告），集團是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。傳統物流服務，集中於配送端，即成品從製造商／商家， 到最終消費者的運輸。所謂一體化供應鏈物流服務，則指從製造商採購原材料，至製品出廠、存倉、批發至零售，全交由第三方物流服務供應商管理統籌，製造商、零售商可專注於本身的產品、服務製銷，期間涉及的物資、貨品運輸則全交由物流服務商負責。根據報告預測，中國一體化供應鏈物流支出，2015年至2025年複合年增長率達9.5%；2025年整體支出達3.19萬億元 （人民幣、下同）（見圖），產業規模龐大。

財務方面，京東物流過去兩年收入增長分別達32%及42%，當中來自京東集團及其他重要關聯方收益佔比，已由2018年的70.9%降至去年的53.9%，反映來自「街客」收益佔比提升，減低對母公司依賴的同時，服務議價能力亦能提升。

連年虧損 可見日子料不派息

但同時集團至今未獲盈利，主要是集團來自可贖回優先股公允值變動帶來較大的非現金虧損。若撇除有關因素的非國際會計準則，經調整盈利去年錄得17億元盈利。但要留意的是，去年內地因疫情，京東獲不少政策支持，如社會保障費用減免及免收通行費，令集團去年毛利率由2019年的6.9%顯著提升至8.6%。不過即使去年盈利見改善，中短期盈利仍難有保證。

中短期目標集中擴大市場份額

京東物流於招股書中便表明，中短期目標，將更集中精力於業務增長、及擴大市場份額，期間盈利短期內難免波動，集團亦透露今年首季毛利率遠低於2020年同期。另外亦要留意，由於集團成立以來虧損連年，故截至去年底，累計虧損達85億元，令集團所有者的權益餘額為負51.4億元，也是處於「負資產」狀態。要完全消去數十億元累計虧損，相信非短期足以達成，投資者應有心理準備，股份未來一段日子都不會派發股息。

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