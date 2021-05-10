經濟
封面故事

恒生陸庭龍：政府刧富濟貧 利資源股累科網股

【明報專訊】恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍近日在該行舉辦的「新舊經濟板塊交戰」網上投資講座表示，去年首季新冠病毒疫情在全球多國先後爆發後，多國政府以寬鬆貨幣政策結合積極財政政策刺激經濟，前者令股市等金融資產價格向好，後者則會帶來通脹，有利能源股資源股；另外，他認為，中國政府近月積極向在市場處壟斷地位的中資科網龍頭股加強監管、劫富濟貧，預料有關反壟斷調查陸續有來，不利該板塊的表現。

陸庭龍表示，2008年金融海嘯後，美國聯儲局先後推出三輪量寬(QE)印錢救市，令該局的資產負債表規模由8000億美元增加至2015年的4萬億美元；而去年首季爆發疫情後，當局在3月宣布無限量寬積極買債，該表規模在7月已增加至7萬億美元，即短短4個月已為市場注入約3億億美元流動性，可比美2008年至2015年歷時多年、三輪量寬的注資規模，支持過去一年多以來美股大漲小回、屢創新高。

向前望的話，陸庭龍估計今年餘下時間美股仍然偏強，有調整無大跌：「10多年前美國聯儲局首推量寬以來，很多人擔心當局大量印錢會令美元大跌，引發美股美債崩盤，事實卻是美股期內錄得數以倍計的升幅，所以我覺得目前分析美股最重要也是看聯儲局貨幣政策的取向，主席鮑爾威近日表明擔心疫情今年不會完全受控，所以當局貨幣政策料不會轉向，可以預期流動性仍然充裕，所以美股肯定不會崩盤、最多只會調整。」

財政刺激助基層消費 推高農產品資源價格

陸庭龍表示，值得注意的是，去年首季美國疫情大流行以來，白宮不單推出寬鬆貨幣政策，亦以積極財政政策刺激經濟，特別是拜登在今年1月上任總統後加強財政刺激，3月獲國會通過1.9萬億美元經濟援助措施後，上月亦緊接提出長達8年、2萬億美元基建投資方案，過去一年多以來提出的財政刺激規模達7.3萬億美元（見表1），與聯儲局現時資產負債表規模相若，可見財政刺激力度之大。

根據陸庭龍的分析，與寬鬆貨幣政策印出來的資金流入股市引發金融資產升值不同，財政援助直接將現金發放給國民，基建投資則帶來更多工作機會，社會上較弱勢的基層市民因此亦有錢可以增加基本消費，「多吃一個麵包、一碗飯、一塊肉」，此舉會導致農產品價格跟隨需求上漲；另外，經濟重啟會帶動石油需求，基建投資需要大量金屬，也帶動相關資源價格向上。

拜登擬提高富人稅率 助財富再分配

美國3月生產物價指數(PPI)高達5.9%，反映白宮財政刺激的威力。陸庭龍分析，由於2015年PPI升至現水平即觸發市場對通脹的憂慮，聯儲局在不久亦開始縮表，因此目前市場估計當局即使今年不收水，明年也有機會減少買債，跟着便會縮表及加息，10年期國債孳息率早前便因此曾顯著上升，壓抑科技股的估值，作為比較，他目前比較看好資源股：「因為通脹有上升勢頭，能源資源石油石化食品股料會有較佳升幅。」

當然，美國政府過去一年多以來提出7.3萬億美元財政刺激是需要埋單的，陸庭龍表示，除了就此發行國債外，拜登已建議調高富人稅率，例如把年收入100萬美元以上國民的投資收益稅率與最高入息稅率掛鈎、即由現時20%倍增至39.6%，另亦擬把企業稅稅率由21%提高至28%、也將徵收遺產稅的資產門檻減半至600萬美元，從而提高政府收入，也屬財富再分配，「美國過去多次量寬大舉印錢令社會貧富兩極化，目前要以行動作出改變，也可以說是劫富濟貧」。

反壟斷調查料陸續有來 中資科網政策風險大

陸庭龍表示，美國聯儲局大舉印錢，有關資金不止投資美股，也會在全球尋找投資機會，因此港股亦會受惠；同樣道理，美國財政刺激推高全球能源資源價格，相關中資股亦會受惠，石油股及資源股今年首季盈利便普遍理想（見表2），可以留意。

作為比較，陸庭龍目前看淡中資科網龍頭股，認為該板塊除了受累美國長債孳息率上升不利估值外，也屬中國政府近月以政策、行政手段來重新分配財富的犧牲者，「為何針對中資科網龍頭股作反壟斷調查呢？因為它們賺得錢多，而且是民企。我相信反壟斷調查會陸續有來，而且並非只罰款了事，對於有關公司來說便像跨欄，跨完一個欄又有另一個要跨，面對很大的政策風險」。

陸庭龍總結，由於中資科網龍頭股屬不少指數的權重股，該板塊弱勢會壓抑有關指數表現，但指數內某些舊經濟股股價上升幅度可以十分理想，因此港股近月亦的確出現新舊經濟板塊交戰。

[封面故事]

相關字詞﹕中資科網龍頭股 資源股 能源股 刧富濟貧 新舊經濟板塊交戰 恒生銀行私人銀行及信託服務主管陸庭龍

上 / 下一篇新聞

港SPAC遇阻 臻卓周芊汝：須釐清監管標準 美國已陷供過於求 難尋優質收購目標
港SPAC遇阻 臻卓周芊汝：須釐清監管標準 美國已陷供過於求 難尋優質收購目標
全球市况趨波動 投資取向轉穩健
全球市况趨波動 投資取向轉穩健
FEW：關注ESG與領導性別有關連
FEW：關注ESG與領導性別有關連
學者籲研MPF到期可買公共年金
學者籲研MPF到期可買公共年金
瑞士百達蓄勢迎「理財通」 料7月有細節
瑞士百達蓄勢迎「理財通」 料7月有細節
Goji Studios獲梧桐國際貸款270萬
Goji Studios獲梧桐國際貸款270萬
首域盈信劉國傑：經濟復蘇 看好銀行消費工業醫療股
首域盈信劉國傑：經濟復蘇 看好銀行消費工業醫療股
永明雷志海：加速接種疫苗利經濟 看好周期股
永明雷志海：加速接種疫苗利經濟 看好周期股
港人長壽 籲退休後繼續投資
港人長壽 籲退休後繼續投資
京東物流 着眼長線
京東物流 着眼長線
龍頭市佔僅2.7％ 不虞反壟斷調查
龍頭市佔僅2.7％ 不虞反壟斷調查
字節增聘數千員工拓電商 引入小米贊助 挑戰阿里京東龍頭地位
字節增聘數千員工拓電商 引入小米贊助 挑戰阿里京東龍頭地位
內地推《民辦教育促進法》 中教：未致加劇購併競爭
內地推《民辦教育促進法》 中教：未致加劇購併競爭
現代牙科：銷售回復增長 越南設廠分散生產基地
現代牙科：銷售回復增長 越南設廠分散生產基地
找名人拍短片送暖 數百元有交易
找名人拍短片送暖 數百元有交易
定位服務華人市場
定位服務華人市場
張兆聰：銅價中長期樂觀 可吼銅期貨
張兆聰：銅價中長期樂觀 可吼銅期貨
鄺翠玲：資產側重物業 再增磚頭未必是好選擇
鄺翠玲：資產側重物業 再增磚頭未必是好選擇
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠經濟復蘇 中石油購17485
金子：受惠經濟復蘇 中石油購17485
張兆聰：憧憬經濟重啟 首選濠賭股
張兆聰：憧憬經濟重啟 首選濠賭股
陳大為：耶倫一句話的震盪和啟示
陳大為：耶倫一句話的震盪和啟示
簡志健、傅可怡：Farfetch衝擊奢侈品市場生態
簡志健、傅可怡：Farfetch衝擊奢侈品市場生態
八達通自動增值優惠幫補車費
八達通自動增值優惠幫補車費
沈永年：江門肇慶樓價相對較低
沈永年：江門肇慶樓價相對較低
陸振輝：香港退休投資金融工具不足
陸振輝：香港退休投資金融工具不足
趙海珠：經濟漸復蘇 央行開始轉口風
趙海珠：經濟漸復蘇 央行開始轉口風
謝紹榮：股神教你「花無百日紅」
謝紹榮：股神教你「花無百日紅」
陸振球：加息預期升溫 利好金融金礦股
陸振球：加息預期升溫 利好金融金礦股
陸振球：投資要與時並進 為組合常作檢討
陸振球：投資要與時並進 為組合常作檢討
林少陽：資產折讓不利增長股趨明顯
林少陽：資產折讓不利增長股趨明顯
技術取勝：恒生處上升通道
技術取勝：恒生處上升通道
謝偉銓：隔山買牛緊記做足功課
謝偉銓：隔山買牛緊記做足功課
李聲揚：投資看結果 不是扮型
李聲揚：投資看結果 不是扮型
蔡金強：油價行情旺 中海油可追
蔡金強：油價行情旺 中海油可追
艾雲豪：「反面想像」下的法國新金童
艾雲豪：「反面想像」下的法國新金童
蘇沛豐：長實長揸短炒皆宜
蘇沛豐：長實長揸短炒皆宜
李順威：供應短缺 商品強勢
李順威：供應短缺 商品強勢
劉思明：高追周期股 如火中取栗
劉思明：高追周期股 如火中取栗
何啟聰：港交所博反彈 留意購25459
何啟聰：港交所博反彈 留意購25459
瑞銀亞洲：炒作本周業績 京東購11232
瑞銀亞洲：炒作本周業績 京東購11232
摩根大通亞洲：看好金價 S金購21779
摩根大通亞洲：看好金價 S金購21779
周顯：蓋茨的2015年
周顯：蓋茨的2015年
王弼：香港樓市又蠢蠢欲動
王弼：香港樓市又蠢蠢欲動
曾淵滄：港股個別發展 銀行受惠加息
曾淵滄：港股個別發展 銀行受惠加息
湯文亮：上錯車慘過落錯車
湯文亮：上錯車慘過落錯車
陳永傑：豪宅也起動
陳永傑：豪宅也起動
廖偉強：樓價今年可破頂
廖偉強：樓價今年可破頂
布少明：樓市醞釀新升浪
布少明：樓市醞釀新升浪
馬泰陽：新盤熱潮 冲喜樓市
馬泰陽：新盤熱潮 冲喜樓市
新盤9日成交破千宗 超上月全月 全月成交量有望升穿1月高位
新盤9日成交破千宗 超上月全月 全月成交量有望升穿1月高位
晉環加推160伙 開放式戶首登場近千萬入場
晉環加推160伙 開放式戶首登場近千萬入場
利．晴灣23四日收1255票 超額15倍
利．晴灣23四日收1255票 超額15倍
太古城額印貨鬆綁 3年連使費蝕逾百萬
太古城額印貨鬆綁 3年連使費蝕逾百萬
新地商場母親節旺 生意重返疫情前85%
新地商場母親節旺 生意重返疫情前85%
Prince Central 位處九龍核心
Prince Central 位處九龍核心
新盤搶客 君滙港呎價企穩2萬
新盤搶客 君滙港呎價企穩2萬
疫下出國 旅保傍身
疫下出國 旅保傍身