恒生陸庭龍：政府刧富濟貧 利資源股累科網股

陸庭龍表示，2008年金融海嘯後，美國聯儲局先後推出三輪量寬(QE)印錢救市，令該局的資產負債表規模由8000億美元增加至2015年的4萬億美元；而去年首季爆發疫情後，當局在3月宣布無限量寬積極買債，該表規模在7月已增加至7萬億美元，即短短4個月已為市場注入約3億億美元流動性，可比美2008年至2015年歷時多年、三輪量寬的注資規模，支持過去一年多以來美股大漲小回、屢創新高。

向前望的話，陸庭龍估計今年餘下時間美股仍然偏強，有調整無大跌：「10多年前美國聯儲局首推量寬以來，很多人擔心當局大量印錢會令美元大跌，引發美股美債崩盤，事實卻是美股期內錄得數以倍計的升幅，所以我覺得目前分析美股最重要也是看聯儲局貨幣政策的取向，主席鮑爾威近日表明擔心疫情今年不會完全受控，所以當局貨幣政策料不會轉向，可以預期流動性仍然充裕，所以美股肯定不會崩盤、最多只會調整。」

財政刺激助基層消費 推高農產品資源價格

陸庭龍表示，值得注意的是，去年首季美國疫情大流行以來，白宮不單推出寬鬆貨幣政策，亦以積極財政政策刺激經濟，特別是拜登在今年1月上任總統後加強財政刺激，3月獲國會通過1.9萬億美元經濟援助措施後，上月亦緊接提出長達8年、2萬億美元基建投資方案，過去一年多以來提出的財政刺激規模達7.3萬億美元（見表1），與聯儲局現時資產負債表規模相若，可見財政刺激力度之大。

根據陸庭龍的分析，與寬鬆貨幣政策印出來的資金流入股市引發金融資產升值不同，財政援助直接將現金發放給國民，基建投資則帶來更多工作機會，社會上較弱勢的基層市民因此亦有錢可以增加基本消費，「多吃一個麵包、一碗飯、一塊肉」，此舉會導致農產品價格跟隨需求上漲；另外，經濟重啟會帶動石油需求，基建投資需要大量金屬，也帶動相關資源價格向上。

拜登擬提高富人稅率 助財富再分配

美國3月生產物價指數(PPI)高達5.9%，反映白宮財政刺激的威力。陸庭龍分析，由於2015年PPI升至現水平即觸發市場對通脹的憂慮，聯儲局在不久亦開始縮表，因此目前市場估計當局即使今年不收水，明年也有機會減少買債，跟着便會縮表及加息，10年期國債孳息率早前便因此曾顯著上升，壓抑科技股的估值，作為比較，他目前比較看好資源股：「因為通脹有上升勢頭，能源資源石油石化食品股料會有較佳升幅。」

當然，美國政府過去一年多以來提出7.3萬億美元財政刺激是需要埋單的，陸庭龍表示，除了就此發行國債外，拜登已建議調高富人稅率，例如把年收入100萬美元以上國民的投資收益稅率與最高入息稅率掛鈎、即由現時20%倍增至39.6%，另亦擬把企業稅稅率由21%提高至28%、也將徵收遺產稅的資產門檻減半至600萬美元，從而提高政府收入，也屬財富再分配，「美國過去多次量寬大舉印錢令社會貧富兩極化，目前要以行動作出改變，也可以說是劫富濟貧」。

反壟斷調查料陸續有來 中資科網政策風險大

陸庭龍表示，美國聯儲局大舉印錢，有關資金不止投資美股，也會在全球尋找投資機會，因此港股亦會受惠；同樣道理，美國財政刺激推高全球能源資源價格，相關中資股亦會受惠，石油股及資源股今年首季盈利便普遍理想（見表2），可以留意。

作為比較，陸庭龍目前看淡中資科網龍頭股，認為該板塊除了受累美國長債孳息率上升不利估值外，也屬中國政府近月以政策、行政手段來重新分配財富的犧牲者，「為何針對中資科網龍頭股作反壟斷調查呢？因為它們賺得錢多，而且是民企。我相信反壟斷調查會陸續有來，而且並非只罰款了事，對於有關公司來說便像跨欄，跨完一個欄又有另一個要跨，面對很大的政策風險」。

陸庭龍總結，由於中資科網龍頭股屬不少指數的權重股，該板塊弱勢會壓抑有關指數表現，但指數內某些舊經濟股股價上升幅度可以十分理想，因此港股近月亦的確出現新舊經濟板塊交戰。

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