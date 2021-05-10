永明雷志海：加速接種疫苗利經濟 看好周期股

商品價格上升 有利中美企業盈利

雖然隨着印度及巴西等新興市場國家爆發新一波新冠病毒疫情，3月以來全球每日新增確診疫情人數亦觸底回升持續增加（見圖2），但雷志海認為，與年初發達國家搶購及囤積不同，不少發達國家近月已為大量國民接種疫苗令當地疫情受控（見表），現可把多餘的疫苗分配至爆疫的印度及巴西等，因此不論新興市場以至全球疫情在今年餘下時間疫苗接種加速均有利經濟活動進一步正常化，經濟周期敏感板塊預料受惠 ，值得投資者關注。

雷志海又引述過去近20年的數據，指期內美國工業金屬價格上漲傾向提高標普500成分股的企業利潤率，中國生產者價格指數與工業企業利潤之間的關連性亦頗強，故他認為，是次全球商品價格踏入上升周期，可望支持相關美國及中國企業盈利增長。

憂通脹超預期央行收水 股市波動勢加劇

另外，雷志海提醒，全球商品價格/生產物價上升將帶來通脹壓力，市場若因此預期央行將「收水」，不單對低收益的資產帶來影響，亦可能對股市帶來不確定性及波幅，當中，市場利率上升對高估值板塊較為不利。

雷志海總結，受惠環球經濟復蘇及企業盈利增長，他對股市仍然審慎樂觀，但最重要是提防一旦通脹回升比預期快、央行加快收水的風險，「我們覺得股市趨勢屬正面，但波動會加劇」。

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