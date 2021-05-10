首域盈信劉國傑：經濟復蘇 看好銀行消費工業醫療股

首域盈信劉國傑探討投資者應如何應對經濟復蘇，提出三點：

(1) 銀行將成為受惠行業

「值得留意的是，直至最近，市場仍認為低息和疫情相關的不明朗因素令銀行業前景黯淡。然而，我們相信這只是短期現象。如果放眼長線，我們仍然預計，當經濟最終復蘇時，在信貸滲透率偏低的市場（例如印度及印尼）中，擁有合理或出色盈利能力的銀行將會成為主要受惠者」；

(2) 亞洲的消費趨勢可望持續

「我們繼續看好亞洲的消費趨勢。我們認為，日漸富庶的亞洲消費者將不斷提升生活質素，亦願意花錢購買更優質的產品，尤其是中國的消費者。復蘇主題方面，我們聚焦化妝品公司。去年各國實施封鎖措施後，大部分人在家工作，因此毋須化妝，拖累唇膏銷售額下跌約50%。不過，長遠而言，我們相信化妝品業務能於疫情後帶來可觀利潤。愛茉莉太平洋(Amore Pacific、韓國上市編號：090430)、LG生活健康(LG Household & Health Care、韓國上市編號：051900)及資生堂(SHISEIDO、日本上市編號：4911) 盈利能力皆不俗，而且市場可能忽視了這些公司」；

(3)製造業和醫療保健仍是長線投資主題

「我們相信台積電(台灣上市編號：2330)和三星(韓國上市編號：005930)等亞洲製造業公司升級和向增值曲線上移。考慮到企業一直增加研發及創新投資，特別是中國和澳洲公司，我們仍對亞洲的醫療保健發展抱有信心。上述趨勢支持我們由下而上的選股策略，並構成我們主要長遠投資主題的一環」。

受惠內循環中資股 未來10年增長可期

中資股方面，劉國傑表示，隨着中國政府開展「十四五規劃」，預期會帶來一些結構趨勢，應可以幫助經濟保持增長。當中，由於現已具備龐大、有競爭力及受過良好教育的勞動力，中國製造業龍頭企業應可以提升技術水平，取得更多全球佔有率；與此同時，隨着內地居民現傾向於購買本地產品及服務，這會幫助國家可以更加自給自足，受惠此趨勢的公司將會在未來10年在中國市場乘風破浪。

另外，劉國傑認為，今年的風險之一，是市場早前假設經濟復蘇和極低息環境能同時並存後，現時會開始質疑破紀錄低息環境能否持續：「利率帶來的不明朗因素勢將日漸增加……因此，維持合理平衡的投資組合相當重要，我們需要兼顧長期投資趨勢及部分復蘇主題。作為由下而上（選股）的長線投資者，我們嘗試發掘能於疫情後成為長遠贏家的企業，並在計及估值和長遠增長潛力後，致力物色能夠提供合理風險回報的公司。」

首源趁疫情買受累股 去年底高沽電商股

劉國傑的同事、首源投資北亞洲區分銷業務部董事譚家駿出席一個由永明金融主辦的講座透露，集團旗下基金往往採用逆向投資策略，既會適時低吸被拋售至估值偏低的股份，也會趁高沽出被資金追棒至估值偏高的股份，例子包括：(1)去年中已留意受疫情負面影響的板塊,例如旅遊、機場、餐飲、餐廳、購物、奢侈品及銀行股；(2)去年底已減持當時被市場炒得㷫烚烚的內地電商股；(3)近日菲律賓疫情反彈，拖累在當地以炸雞聞名的某間快餐股股價下跌，但該行研究後認為該股大部分收入/盈利來自外賣業務，因此逢低吸納。

譚家駿表示，今年中國及印度的經濟增長料領先環球主要經濟體（見圖1），即使印度近日疫情大爆發，但過去一個月當地股市主要指數僅微跌1%，可見市場認為問題可控，仍然看好印度經濟及投資前景。

中國受惠自由貿易 RCEP成中國增長動能

向前望的話，譚家駿分析，中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭及東盟10國去年11月簽訂了區域全面經濟伙伴關係協定(RCEP)，該15個成員國GDP總計26.2萬億美元，經濟規模及貿易總額均佔全球總額約30%，覆蓋22億人口，隨着該區域約90%的貿易商品最終將在RCEP下實現零關稅，料有競爭力的貿易商品將受惠，並且帶來投資機會。他續說，中國在2001年加入世界貿易組織後，經濟及股市均曾迎來數年高增長期，可見中國受惠自由貿易，故市場憧憬RCEP也會為中國帶來正面影響。

瑞銀富達測中收息股升 電動車股跌

另外，回顧過去兩期《Money Monday》封面故事往績，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張甯在上期表示，中國經濟基本面仍然理想，全年GDP按年增長約9%，並且引述該行策略師的觀點，指股市目前出現分化，之前估值偏貴的，現在的股價壓力比較大，高息股則受捧；恒指上周延續前周的弱勢，再跌114點，惟主要受科網股拖累，例如騰訊（0700）及美團（3690）股價分別下跌3.69%及5.10%，已分別拖低恒指102點及72點，而五大升幅藍籌分別是派高息的中資股及本港傳統收息股（表）。

富達可持續發展亞洲股票基金經理Dhananjay Phadnis在前期提醒投資者個別中資電動車股估值偏高，該期表列的恒大汽車(0708)及比亞迪(1211)股價過去兩周分別大跌16.4%及19.6%。

明報記者 葉創成

[封面故事]