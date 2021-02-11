Goji Studios獲梧桐國際貸款270萬

梧桐國際否認「接手」斥誤導

根據抵押文件顯示，在今年4月8日向Goji Studios授出270萬港元貸款的公司實為「Urban Animal （H.K.） Limited」，與Goji Studios在社交媒體公布的新投資者名字接近。而Urban Animal （H.K.）的大股東是梧桐國際旗下的梧桐金融集團有限公司（Planetree Financial Group Limited），相關文件所使用的地址亦是在去年梧桐國際購入的黃竹坑物業等。

不過對於市傳梧桐國際接手Goji Studios一事，梧桐國際曾發澄清強調，公司主要從事金融服務，與任何連鎖健身中心或健康飲食業務毫無關聯。又指傳言可能誤導廣大消費者及投資者，予以高度關注。莊友堅本人亦回應本地傳媒，表示健身行業非其生意，與金融風馬牛不相及。

莊友堅太太羅琪茵亦活躍股壇，除了在2019年向有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋收購梧桐國際（前稱為渝港國際）的控股權，又認購盛京銀行（2066）的4.67%股權，其後再在去年入主服裝股思捷，更向原有管理班底「逼宮」。