瑞士百達蓄勢迎「理財通」 料7月有細節

待批產品多定息 利率達4厘或以上

現時首批呈上監管機構審批產品以定息產品為主，例如債券基金及均衡基金，產品均以風險較低及穩定派息為主，息率達4厘或以上。同時也可以做到每月派息，以迎合內地投資者的需求。現階段已與6間銀行達成合作協議，未來會不斷增加，以方便內地投資者欲購買百達的基金。他亦表示由於現時疫情關係銷售情况會較慢，但相信通關後內地投資者都會在港尋找合適自己產品。

以往該行多向私人銀行客戶作銷售，但未來會擴展更多零售渠道。上年疫情關係令不少僱員要在家工作，而網上平台需求一下子急升，不少科技基金也錄得資金流入。今年開始，「聰明資金」尋找低估值投資機會，對ESG基金有明顯需求。特別是中國最新「碳中和」承諾，目標把氣溫升幅上限定為攝氏1.5度，對於這個全球碳排放量最高的國家而言，是一個十分進取的目標。除了話題外，相關企業亦開始有盈利，相信會為投資者帶來投資機遇。