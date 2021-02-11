學者籲研MPF到期可買公共年金

退休金儲蓄與年金階段不宜分割

目前與香港的退休收入保障計劃同樣採用界定供款、個人帳戶、政府獨家提供公共年金的經濟體，包括瑞典、新加坡和立陶宛，均有將退休供款部分或悉數轉作年金。劉修謙認為，退休金儲蓄與年金階段不宜分割，以免太遲才開始準備面對長壽風險。目前香港私營市場有延期年金，供離退休時間尚遠的市民購買，劉修謙指保障至終身的年金不是太多，但若私營市場持續發展，政府也可毋須參與太多。

此外，劉修謙亦建議，公共年金可以提升其透明度，例如人類預期壽命隨着醫學進步有延長的趨勢，目前計算公共年金的人口生命表在5年至10年後或會過時，未來投保者所能得到的年金回報，與現時或有不同。現時公眾對年金計劃如何調整所知甚微，他認為年金公司可以在情况許可下，定期按更新人口生命表，公布計算所得的年金金額。

倡提供遞增年金選項

香港公共年金每月支付固定金額，未有如新加坡中央公積金，提供每年增加派發年金金額的選擇。劉修謙認為，年金產品是為應對長壽風險，20年至30年的通脹影響對投保人影響很大，因此香港公共年金亦應考慮提供遞增年金的選項，至於遞增幅度是否跟隨新加坡的2%則可以討論。港大將於本周五（14日）舉辦未來香港經濟論壇，其中一個環節將討論老齡、人口和貧窮問題。