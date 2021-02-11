FEW：關注ESG與領導性別有關連

專助女性創業 提供不同意見

FEW於2015年成立，專門協助女性創業，亦不乏想將公司轉型的會員。黃安娜指出，FEW主要向旗下會員提供不同商業上的意見，例如公司和產品定位、行銷手法，甚至是IPO上市活動及公司股權分配等；也會向會員轉介不同資源，包括是人脈和財力。

黃安娜表示，FEW需收取入會費，門檻為1000美元（約7800港元）。平台發展6年至今已累積約2萬名註冊會員，當中30%來自至香港；旗下網絡亦有近2000名亞太地區投資者可供配對。同時，平台於歐美、泰國、越南、台灣也有分支，相信可支援有意拓展亞洲市場的女企業家。

FEW新近推出「投資創新女企」企業孵化器，報名日期即日至5月21日。黃安娜指出，是次計劃希望吸納把科技元素融入業務或產品中，以改善社會問題的女性主導企業，冀孕育出具發展潛力的「亞洲獨角獸」。

推「創投女企」孵化器 冀遇亞洲獨角獸

黃安娜強調FEW非創投基金，平台主要提供導師團隊及人脈網絡等資源，因此對會員的企業項目沒有預期回報。不過當遇到合適的項目時，黃安娜亦不排除以各種方法進行投資，當中包括股權融資。